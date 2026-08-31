Segob defiende estrategia de búsqueda y agenda 4T

Durante su participación en la reunión plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó la coordinación entre instituciones federales para la búsqueda y localización de personas desaparecidas y sostuvo que el Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum trabaja para garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

Ante las y los legisladores de Morena, la funcionaria federal detalló que en las labores de búsqueda participan personal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional (GN), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de fortalecer las acciones de localización.

También señaló que estos trabajos forman parte de las acciones emprendidas por el Gobierno de México para atender una de las principales demandas de la población y garantizar que las instituciones actúen de manera conjunta frente a los casos de desaparición forzada.

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La titular de la Segob destacó los niveles de aprobación de la administración federal y aseguró que la confianza de la población en el Gobierno se encuentra por encima del promedio registrado entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Rodríguez Velázquez defendió la visión política de la administración federal y sostuvo que el servicio público debe estar orientado a generar bienestar, hacer valer la voluntad popular y garantizar derechos, en lugar de administrar privilegios y cuestionó el modelo neoliberal en el que sectores de la población fueron relegados.