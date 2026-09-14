Segob atenderá reclamos de normalistas

La Secretaría de Gobernación (Segob) dará seguimiento a las demandas de estudiantes de la Normal Rural Luis Villarreal, El Mexe, después de la protesta que realizaron durante el acto de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Hidalgo.

El reclamo que marcó la movilización fue el esclarecimiento del homicidio de José Antonio Salgado Aparicio, alumno de 22 años, a quien hallaron sin vida el lunes pasado en un camino de terracería del municipio de Francisco I. Madero.

Durante el evento, los estudiantes lanzaron la consigna “Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden” mientras la mandataria presentaba los resultados de su Segundo Informe de Gobierno en la entidad. La protesta llevó hasta el acto presidencial la exigencia de justicia por la muerte del joven y otros reclamos que la comunidad mantiene pendientes.

Sobre el asesinato, Gobernación señaló que los alumnos exigen conocer qué ocurrió y que se determinen responsabilidades. “Los estudiantes exigen el esclarecimiento del homicidio de uno de sus compañeros, ocurrido el pasado lunes”, indicó la dependencia. La fiscalía de Hidalgo mantiene abierta la investigación y su titular ha sostenido comunicación con la familia de la víctima.

Además de exigir justicia por el homicidio, la comunidad estudiantil llevó al acto presidencial reclamos relacionados con el plantel de El Mexe. Los normalistas solicitaron definir los límites del predio y continuar la segunda etapa del internado, dos demandas que volvieron a plantear ante las autoridades federales.

Instancias educativas de los gobiernos federal y estatal revisarán las solicitudes sobre el terreno, las obras y el resto de las peticiones formuladas por la comunidad escolar. Mientras que Segob aseguró que mantendrá seguimiento tanto a esos reclamos como a la investigación por el asesinato de Salgado Aparicio.