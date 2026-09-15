Sheinbaum alista visita 64 a Edomex para presentar informe regional

Claudia Sheinbaum y Delfina Gómez evaluarán proyectos clave de movilidad e infraestructura en el Estado de México.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo realizará el próximo 18 de septiembre su visita número 64 al Estado de México, donde ofrecerá en Toluca un mensaje con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. La mandataria federal será recibida por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, en un momento donde ambos gobiernos mantienen proyectos de infraestructura, movilidad y atención a los rezagos sociales.

Uno de los principales proyectos es el Plan Oriente, que reporta 40 por ciento de avance en sus 121 programas y acciones. El plan contempla obras sociales y urbanas en beneficio de 10 millones de habitantes de municipios como Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

Claudia Sheinbaum concretará en Toluca su visita número 64 a la entidad mexiquense. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

La movilidad es otro de los rubros donde se ha concentrado la inversión federal en el Estado de México. El Tren Interurbano “El Insurgente”, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México, ya superó los 25 millones de pasajeros transportados. A este sistema se suma el Tren Suburbano “Felipe Ángeles”, en el tramo AIFA-Lechería, que durante el primer semestre de 2026 registró más de 3.6 millones de usuarios, principalmente de municipios como Tultitlán, Tultepec, Nextlalpan y Zumpango.

En el Valle de Toluca, otro de los proyectos en marcha es el saneamiento y restauración del Río Lerma-Santiago, mientras que en materia carretera se trabaja en la ampliación y modernización de la carretera Toluca-Zitácuaro. Ambas intervenciones forman parte de la agenda de infraestructura federal para el territorio mexiquense.

Delfina Gómez y Claudia Sheinbaum coordinan obras carreteras e intervenciones hidráulicas en la cuenca del Río Lerma. ı Foto: Presidencia / Gobierno Edomex

La visita número 64 de la presidenta Claudia Sheinbaum se da previo al Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez, que se realizará el próximo 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca, donde la gobernadora presentará los avances de su administración.

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