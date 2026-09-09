Llega Delfina Gómez a Tercer Informe con resultados en ‘El Año de las Obras’

Claudia Sheinbaum ha acompañado a la Gobernadora del Edomex en la supervisión de obras.

A unas semanas de rendir su Tercer Informe de Gobierno, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez llega con resultados en materia de obra pública, con proyectos en los 125 municipios del Estado de México y una inversión de 19 mil 818 millones de pesos.

Como parte de la estrategia “2026, Año de las Obras en el EdoMex”, se han construido, rehabilitado y modernizado más de 100 espacios públicos, además de desarrollar proyectos de movilidad, infraestructura hídrica, educativa y urbana.

Entre las intervenciones de mayor alcance está la reconstrucción de 108 kilómetros del Periférico Norte, de Naucalpan a Tepotzotlán, que beneficia a más de 200 mil automovilistas que circulan a diario por esta vialidad, permitiendo reducir hasta 30 minutos sus tiempos de traslado. Los trabajos incluyeron nueva carpeta asfáltica, rehabilitación de banquetas, guarniciones y alcantarillas, iluminación LED y mantenimiento de puentes peatonales.

En movilidad masiva, se encuentran el Tren Interurbano “El Insurgente”, que conecta el Valle de Toluca con la Ciudad de México; la construcción de la Línea 3 del Mexicable, en Naucalpan, y el Tren Suburbano Felipe Ángeles, en su tramo AIFA-Lechería, que beneficia a más de 82 mil pasajeros diariamente.

En infraestructura hídrica destacan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de plantas de bombeo en Nezahualcóyotl, así como la construcción de la última etapa del Colector Solidaridad, en Chalco, como parte del Plan Oriente, con la finalidad de prevenir inundaciones en la región.

A estas acciones se suman la construcción y rehabilitación de unidades deportivas, mercados, parques y plazas públicas en distintos municipios, entre ellas nuevas unidades deportivas en Amanalco, Ocuilan, Tezoyuca y Valle de Bravo, así como la modernización de mercados en Chiautla, Chiconcuac, Melchor Ocampo, Texcaltitlán, Timilpan y Xonacatlán.

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