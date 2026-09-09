Fue un acierto no entregar la educación a la Federación: Jalisco destaca por sus resultados educativos

Un salón de clases como imagen temática del tema de educación en Jalisco.

La decisión de Jalisco de no entregar su sistema educativo a la Federación y mantener una ruta propia hoy encuentra respaldo en los resultados académicos de sus estudiantes, que colocan al estado con indicadores superiores al promedio nacional en lectura y matemáticas.

La Evaluación del Logro Educativo 2025 muestra una diferencia importante entre el desempeño de las y los estudiantes de Jalisco y los resultados registrados a nivel nacional, particularmente en la reducción del rezago educativo.

Los datos adquieren relevancia al recordar que Jalisco decidió mantener la conducción de su política educativa y construir un modelo propio, en lugar de ceder completamente las decisiones educativas a la Federación.

Hoy, los resultados permiten dimensionar el impacto de esa decisión.

En lectura, mientras en México 30 por ciento de las y los estudiantes se encuentra en un nivel insuficiente, en Jalisco la cifra es de apenas 11.4 por ciento. Incluso frente al referente de la OCDE, donde el porcentaje de insuficiencia se ubica en 35 por ciento, el resultado de Jalisco es favorable.

Además, 79.9 por ciento de las y los estudiantes jaliscienses se encuentra en el nivel “En Progreso”.

La brecha es todavía mayor en matemáticas. A nivel nacional, 50 por ciento de las y los estudiantes presenta un desempeño insuficiente, mientras que en Jalisco este porcentaje se reduce a 12.4 por ciento.

En esta materia, 81.9 por ciento de las y los estudiantes de Jalisco se concentra en el nivel “En Progreso”, reflejando una diferencia sustancial frente al panorama nacional.

Los resultados de 2025 fortalecen así la apuesta que Jalisco realizó por defender su autonomía educativa y construir soluciones desde lo local, de acuerdo con las necesidades de sus estudiantes, docentes y comunidades escolares.

La decisión implicó seguir una ruta distinta a la planteada desde el centro del país. Los indicadores actuales muestran que esa apuesta permitió a Jalisco avanzar en áreas fundamentales del aprendizaje y reducir significativamente los niveles de insuficiencia.

Así, más allá de la discusión política que acompañó en su momento la decisión de mantener un modelo propio, los resultados educativos permiten hoy evaluar sus efectos: Jalisco presenta mejores indicadores que el promedio nacional en lectura y matemáticas.

📚🇲🇽 Jalisco destaca en educación y supera al promedio nacional en lectura y matemáticas, según la Evaluación del Logro Educativo 2025.



En lectura, el nivel insuficiente es de 11.4% en Jalisco, frente al 30% nacional. En matemáticas, la cifra es de 12.4%, contra 50% en el país.… pic.twitter.com/b4RjmjVxuw — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 9, 2026

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FGR