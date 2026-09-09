Revela PISA deuda en aprendizaje y que aún impacta brecha económica

Durante por lo menos 25 años, el sistema de educación pública en México no ha logrado consolidar que los estudiantes alcancen los aprendizajes mínimos necesarios, advirtió Mexicanos Primero, tras la publicación de los resultados de la prueba PISA 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que para México dejó ver un rezago en matemáticas, aunque con algunas expectativas en el área de ciencias.

El señalamiento evidencia, de acuerdo con la ONG, “un problema estructural que ha persistido durante distintas administraciones y reformas educativas, sin que se consiga garantizar de manera sostenida que niñas, niños y adolescentes desarrollen conocimientos y habilidades fundamentales durante su trayectoria escolar”.

EL DATO: EN EL MARCO del Día Internacional de la Alfa betización, el Inegi señaló que, en 2024, 96 de cada 100 personas de 15 años y más sabía leer y escribir. Mujeres, 94.9%, y hombres, 96.3.

En entrevista para Al mediodía con Solórzano, el noticiario de La Razón, la directora de Monitoreo e Indicadores de Mexicanos Primero, María Teresa Gutiérrez, concluyó que los resultados de la evaluación evidencian las consecuencias de que, por lo menos desde el año 2000, cuando se empieza a aplicar esta prueba, ningún modelo educativo ha podido generar arraigo o demostrar su efectividad.

Recordó que, desde ese año, “hemos tenido cinco presidentes, 12 secretarios de Educación, cambios en la obligatoriedad de la educación, hemos incorporado más niveles obligatorios, libros de texto, pero no hemos dejado que esas políticas se consoliden o lleguen a largo plazo”.

Consideró que, en el ánimo de cambiar constantemente las estrategias para educar a niñas, niños y jóvenes, las autoridades no consideran evaluar o mantener los lineamientos que han funcionado en el pasado: “Nunca supimos si funcionaban, porque no dejamos que maduraran”.

También dejó claro que los jóvenes de 15 años que fueron evaluados en la reciente prueba no reflejan el breve periodo que lleva operando la Nueva Escuela Mexicana, impulsada por los gobiernos de la 4T.

LO QUE HEMOS visto es un sistema educativo que se quiere reinventar cada seis años, que cambia constante mente MARÍA TERESA GUTIÉRREZ, Directora de Monitoreo e Indicadores de Mexicanos Primero



“Son el producto de toda la trayectoria educativa de esos jóvenes y no podemos culpar más que a estas decisiones que no han sido capaces de garantizar la calidad educativa”, señaló.

Mexicanos Primero advirtió que el acceso a la escuela, por sí solo, no garantiza el derecho a aprender, pues uno de los principales retos del sistema educativo consiste en que los estudiantes no solamente permanezcan en las aulas, sino que logren adquirir los aprendizajes indispensables para continuar con éxito sus estudios y desenvolverse en su vida cotidiana.

Ante este escenario, la ONG ha insistido en “la necesidad de colocar el aprendizaje de los estudiantes como prioridad de la política educativa, además de contar con mecanismos que permitan identificar oportunamente los rezagos y establecer estrategias para atenderlos”.

INDICADORES. El retroceso en matemáticas volvió a ensanchar el rezago educativo de México dentro de la prueba PISA, aunque ciencias fue la única de las tres áreas principales que mejoró su puntaje y los adolescentes mexicanos mostraron una disposición hacia el aprendizaje superior al promedio internacional.

México obtuvo 388 puntos en matemáticas, siete menos que en 2022, mientras ciencias avanzó cuatro unidades, de 410 a 414. En lectura obtuvo 408, frente a 415 tres años antes, aunque este último indicador tuvo un menor retroceso en comparación con el promedio mundial.

Los estudiantes mexicanos destacaron por su disposición hacia el aprendizaje. Ocho de cada 10 dijeron sentir curiosidad por distintos temas, frente a 73 por ciento del promedio internacional, mientras 76 por ciento aseguró que dedica un esfuerzo adicional cuando una tarea se vuelve difícil. Sólo 11 por ciento consideró que la escuela representó una pérdida de tiempo, menos de la mitad del 24 por ciento registrado entre los países de la OCDE.

El contraste con el promedio de la organización, sin embargo, permanece amplio. Sus países registraron 463 puntos en matemáticas, 461 en lectura y 482 en ciencias, frente a los 388, 408 y 414 obtenidos por los alumnos mexicanos.

A diferencia del comportamiento de ciencias, matemáticas profundizó el deterioro observado durante los últimos años. Apenas 30 por ciento de los estudiantes alcanzó el Nivel 2 o uno superior, por lo que 70 por ciento quedó por debajo del piso de competencia. En 2022, 34 por ciento había llegado al mínimo.

Entre 2015 y 2025, la proporción de alumnos con bajo desempeño creció 13 puntos en matemáticas y ocho en lectura. Para ciencias, en contraste, la OCDE no detectó una modificación estadísticamente significativa durante esa década.

PISA define el Nivel 2 de matemáticas como la capacidad para identificar cómo representar una situación sencilla mediante herramientas numéricas sin recibir instrucciones directas. Entre los ejemplos aparecen comparar distancias o convertir precios de una moneda a otra; 65 por ciento de los adolescentes de la OCDE alcanzó al menos esa competencia, en México lo consiguió menos de uno de cada tres.

La mitad de los alumnos llegó al Nivel 2 o superior en lectura, frente a 69 por ciento en el promedio del organismo. Ese estándar supone identificar la idea central de un texto, localizar información y reflexionar sobre su propósito o estructura.

Sheinbaum reivindica la Nueva Escuela Mexicana

Por: Elizabeth Hernández

TRAS LOS RESULTADOS de la prueba PISA, la Presidenta Claudia Sheinbaum reivindicó la Nueva Escuela Mexicana y sostuvo que varios de los aspectos reconocidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), desde el desempeño en ciencias hasta la actitud de los estudiantes frente al aprendizaje, están relacionados con el modelo educativo.

La jefa del Ejecutivo cuestionó el alcance de una evaluación que aplica los mismos parámetros a naciones con realidades distintas. “Siempre hemos dicho que la misma prueba para todos los países tiene sus limitaciones por las características de cada uno”, afirmó al ser consultada sobre si los datos obligaban a modificar la estrategia educativa.

Pese a esas reservas, destacó el desempeño en ciencias como uno de los datos favorables para México. Aseguró que la calificación de los estudiantes aumentó y sostuvo que ese avance forma parte de los resultados que atribuye a la Nueva Escuela Mexicana.

El panorama cambió en los apartados de lectura y matemáticas. Sobre la primera, señaló que la disminución también alcanzó a otros países de la OCDE, y que México registró una caída menor frente a varias naciones, mientras que en la segunda reconoció un retroceso sin restarle importancia.

EL TIP: CSP CONSIDERÓ que las plataformas digitales impactaron en el retroceso de la comprensión lectora de los jóvenes.

A partir de ahí, la Presidenta llevó su defensa más allá de los puntajes. Destacó que la OCDE hizo referencias positivas al papel de maestras y maestros del país, al interés de los alumnos por aprender y a su disposición para cuestionar, elementos que atribuyó al nuevo enfoque educativo del país.“Eso es muy especial de la Nueva Escuela Mexicana”, sostuvo al referirse a esas características.

También mencionó el reconocimiento a la resiliencia del sistema educativo mexicano como parte de los aspectos que, a su juicio, deben coniderarse junto con las calificaciones obtenidas en la evaluación.

Informó, además, que la Secretaría de Educación Pública (SEP) difundirá por completo el video de la OCDE, en el que el organismo expone distintos reconocimientos sobre la educación de nuestro país.

Condiciones económicas abren brecha estudiantil

Por: Elizabeth Hernández

La situación socioeconómica de las familias volvió a aparecer como un factor en el desempeño de estudiantes mexicanos en la prueba PISA 2025, aun cuando el país ha mostrado mejoras atribuidas por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a la ampliación de espacios educativos en el sector público.

De acuerdo con los resultados de la prueba, los estudiantes mexicanos ubicados en el 25 por ciento con mayores ventajas superaron por 68 puntos en ciencias a quienes pertenecen al cuarto con menores recursos.

A VECES, el progreso en educación consiste en avanzar más rápido, pero en ocasiones significa mantenerse firme cuando los vientos soplan en contra. México ha hecho eso ANDREAS SCHLEICHER, Director de Educación y Competencias de la OCDE



A pesar de que esta brecha sigue siendo amplia, ésta resultó inferior a los 85 puntos observados en promedio entre los países de la OCDE. Además, 12 por ciento de los jóvenes desfavorecidos logró colocarse dentro del grupo con mejor desempeño científico de su propio país, una proporción igual a la media de la organización.

Una parte de la evolución de los resultados, de acuerdo con la propia OCDE, debe analizarse junto con la expansión de la educación secundaria. Entre 2015 y 2025, el número de jóvenes de 15 años que cumplía los requisitos para participar en PISA creció a un ritmo mayor que la población total de esa edad, un comportamiento asociado con una mayor incorporación de adolescentes al sistema escolar.

Frente a la prueba PISA 2022, la cobertura estimada también aumentó. El estudio de aquel año representó aproximadamente a 64 por ciento de la población mexicana de 15 años, mientras la edición de 2025 alcanzó cerca de 69 por ciento.

Para Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, ese comportamiento muestra que el sistema educativo alcanza a más estudiantes, entre ellos jóvenes provenientes de sectores desfavorecidos.

Según Schleicher, una expansión de esa magnitud puede presionar los resultados promedio y ampliar las desigualdades, pero México no siguió ese patrón. Aunque reconoció que persiste una distancia importante entre alumnos favorecidos y desfavorecidos, sostuvo que esa brecha resulta menor que el promedio registrado entre los países de la OCDE.

EL TIP: EL 30% de los mexicanos que hicieron la prueba estaba en el cuartil más bajo de la escala socioeconómica.

En materia de recursos escolares, el funcionario apuntó que las diferencias en disponibilidad de personal entre planteles favorecidos y desfavorecidos resultan menos pronunciadas en México que en el conjunto de la organización. También señaló que las escuelas mexicanas presentan menor segregación social que las de diversos sistemas educativos europeos.

Pese a esas fortalezas, Schleicher advirtió que los niveles de aprendizaje todavía necesitan mejorar y que continúan las desigualdades. Su evaluación, sin embargo, identifica condiciones sobre las cuales el país puede avanzar, entre ellas estudiantes persistentes, docentes comprometidos y una ampliación de las oportunidades educativas.

FORTALEZAS. El responsable educativo del organismo señaló que México logró mantener sus resultados educativos en un escenario internacional donde numerosos países registraron retrocesos en el aprendizaje, también otorgó una mención al desempeño mexicano en ciencias, estable desde 2022, en contraste con la caída observada en distintos sistemas alrededor del mundo.

“A veces, el progreso en educación consiste en avanzar más rápido, pero en ocasiones significa mantenerse firme cuando los vientos soplan en contra. México ha hecho eso”, afirmó.

Uno de los hallazgos más alentadores, dijo, está en la actitud de los estudiantes mexicanos frente al aprendizaje, un componente que cobra mayor peso ante el avance de la inteligencia artificial y los cambios que impone sobre las capacidades que serán más valoradas en el futuro.

“Los jóvenes de 15 años nos dicen que son curiosos, que quieren aprender cosas nuevas, que perseveran cuando las cosas se vuelven difíciles y que tienen más probabilidades de sentir que el tiempo que pasan en la escuela tiene sentido y propósito que lo que vemos en otros países de la OCDE”, sostuvo.

Schleicher rechazó que esas capacidades deban considerarse habilidades secundarias dentro de la formación académica. “En un mundo en el que la inteligencia artificial puede darte una respuesta en segundos, la ventaja no pertenece a quienes simplemente saben más”, dijo. El valor, añadió, estará en quienes puedan formular las preguntas adecuadas, persistir cuando una solución no resulte evidente y saber cómo aprender o cuándo pedir ayuda.

La relación entre alumnos y profesores constituye otra de las fortalezas señaladas por el funcionario. Frente al promedio de la OCDE, una mayor proporción de estudiantes mexicanos afirma que sus maestros muestran interés genuino en su aprendizaje, continúan con la explicación hasta que comprenden un tema y ofrecen respaldo adicional cuando lo necesitan.

Otro elemento resaltado por Schleicher corresponde a la colaboración entre compañeros. Los alumnos, indicó, reconocen que pueden recurrir a otros estudiantes cuando enfrentan dificultades o requieren una explicación diferente. “Saben que aprender no es un viaje solitario”, expresó.

Oposición ve fracaso de Morena en educación

Por: Claudia Arellano

ANTE LOS RESULTADOS obtenidos por México en la más reciente evaluación del Programa para la Evaluación Internacional de los Estudiantes (PISA), diputados de oposición reclamaron por la mala política educativa implementada por el Gobierno federal, al que señalaron como responsable de dichos resultados.

El coordinador de la bancada del PRI, Rubén Moreira Valdez, condenó que la realidad vuelva a golpear al país, con la confirmación de PISA de este retroceso educativo: “¡Última hora! La realidad vuelve a golpearnos: PISA 2025 confirma el retroceso educativo de México. México necesita menos propaganda y más resultados. La política educativa de #Morena es criminal”.

También la diputada del PAN Kenia López Rabadán exigió que el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado, comparezca ante el pleno de San Lázaro para explicar las acciones que implementará el Gobierno federal frente al rezago educativo. Señaló que los resultados evidencian un retroceso de los estudiantes mexicanos en áreas fundamentales como lectura, matemáticas y ciencias.

¡ÚLTIMA HORA! La realidad vuelve a golpearnos: PISA 2025 confirma el retroceso educativo de México. México necesita menos propaganda y más resultados. La política educativa de #Morena es criminal RUBÉN MOREIRA, Coordinador de diputados del PRI



📉 México muestra el desempeño más bajo en su historia en las pruebas PISA. Los resultados de 2025 evidencian que la tendencia a la baja se materializó en un promedio general de 403 puntos, 66 menos que el promedio de la OCDE.



📚 El retroceso se concentró en Matemáticas (-7… pic.twitter.com/1YpcWYUcQo — IMCO (@imcomx) September 8, 2026

“Ante los malos resultados educativos evidenciados en la prueba PISA, donde se demuestra el retroceso en lectura, matemáticas y ciencias de los alumnos mexicanos, urge que el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, comparezca ante el pleno de la Cámara de Diputados”, sostuvo.

“No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras se compromete el futuro de nuestros jóvenes”, dijo Daniel Chimal García, del PAN, desde San Lazaro y afirmó que los datos de la evaluación educativa son contundentes: casi siete de cada 10 estudiantes de 15 años en México carecen de las competencias matemáticas fundamentales y la mitad ni siquiera logra comprender o procesar textos de dificultad moderada.

Esto, añadió el legislador, no es un simple indicador o un número aislado en un reporte; es el reflejo directo de la irresponsabilidad y la improvisación con la que el gobierno de la narcopolítica de Morena ha manejado el modelo educativo nacional.

¡Última hora! La realidad vuelve a golpearnos: PISA 2025 confirma el retroceso educativo de México.



En una evaluación realizada en 91 países y economías, #México quedó rezagado: se ubicó en el lugar 63 en matemáticas, 53 en lectura y 64 en ciencias. En matemáticas y lectura,… https://t.co/LdKmwphdfY — Rubén Moreira (@rubenmoreiravdz) September 8, 2026



