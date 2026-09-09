San Luis Potosí supera medio millón de empleos formales con el Gobierno del Cambio

A diferencia de Gobiernos de la Herencia Maldita hoy en San Luis Potosí se superó por primera vez la barrera de los 500 mil empleos formales, al registrar durante agosto 500 mil 957 puestos de trabajo ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), resultado que refleja el antes y el después de la entidad durante la administración del Gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

Tan solo entre julio y agosto se incorporaron 20 mil 049 nuevos empleos formales, mientras que respecto al cierre de julio, cuando se contabilizaron 497 mil 562 registros, agosto presentó un crecimiento de 3 mil 395 puestos de trabajo, consolidando uno de los mejores periodos del año para la generación de oportunidades laborales.

El titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Crisógono Sánchez Lara, destacó que el cambio que se vive responde a una política estatal que ha generado mejores condiciones laborales y económicas, dejando atrás años de rezago de la herencia maldita, cuando las oportunidades de empleo y crecimiento eran insuficientes para las familias potosinas.

La Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) destacó que los nuevos proyectos de inversión, así como las ampliaciones de empresas instaladas en San Luis Potosí, mantienen perspectivas favorables para que continúe la creación de fuentes de trabajo durante los próximos meses.

De cara al Quinto Informe de Gobierno, la administración estatal destacó que superar el medio millón de empleos formales representa uno de los resultados del Gobierno del Cambio y de un Gobierno que cumple, con una nueva etapa de desarrollo económico, inversión y oportunidades laborales para las cuatro regiones de San Luis Potosí.

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FGR