¿Qué pasa con tu celular durante el Simulacro Nacional en México?

La organización y lineamientos del ejercicio preventivo en las 32 entidades corresponden a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC).

Este sábado a las 12:00 horas, la Coordinación Nacional de Protección Civil realiza el Segundo Simulacro Nacional de 2026 en todo México. Por primera vez, los teléfonos celulares de la población reciben una alerta directa de evacuación con hipótesis de sismo ajustadas a los riesgos específicos de cada región.

Durante una emergencia real de origen natural, las redes de telefonía comercial sufren saturaciones masivas debido al volumen simultáneo de llamadas. Por esta razón, las instituciones de rescate emplean sistemas independientes de comunicación para mantener las operaciones de ayuda sin interrupciones.

Los cuerpos de bomberos, las fuerzas de seguridad pública y las unidades médicas operan mediante redes de radio de misión crítica y enlaces satelitales. Estas herramientas cuentan con plantas de energía autónomas que garantizan la coordinación del personal de socorro en momentos donde la infraestructura pública tradicional colapsa.

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“En una crisis sísmica de gran magnitud, la continuidad en el flujo de información entre las brigadas es el factor determinante para coordinar los rescates de forma segura y oportuna”, señala el doctor David Leopoldo Guido Aguilar, especialista en seguridad e infraestructura de emergencia.

La supervisión de las alertas tempranas y la infraestructura de respuesta ante desastres son dirigidas por la coordinadora Laura Velázquez Alzúa. ı Foto: Especial.

El cerebro operativo ante contingencias reside en los centros de mando C5 del país, donde el recinto de la Ciudad de México destaca por integrar más de 80 mil cámaras interconectadas. Desde estas instalaciones estratégicas se monitorean las vialidades, se identifican daños estructurales y se activa la señal de alerta sísmica.

Para evitar fallas operativas, estas centrales utilizan almacenamiento de datos distribuido geográficamente y sedes alternas de respaldo. Especialistas del sector, como Enrique Karchmer de la firma Karsos, destacan que la resiliencia tecnológica debe diseñarse considerando las características del territorio mexicano y sus necesidades operativas reales.

La cultura de prevención en la República Mexicana tiene cimientos históricos consolidados. Tras las lecciones dejadas por los terremotos de 1985 y 2017, las autoridades formalizaron el Sistema Nacional de Protección Civil e impulsaron la modernización constante de la infraestructura de respuesta ante desastres.

El ejercicio nacional de este sábado evalúa no solo la rápida reacción de los ciudadanos al evacuar inmuebles, sino la resistencia de los sistemas tecnológicos que sostienen la atención de emergencias. Garantizar que estas plataformas continúen funcionando cuando todo falla es la garantía fundamental para proteger vidas humanas.

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JVR