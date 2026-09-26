Segob respalda a Gobierno de Oaxaca tras disolución de Ayuntamiento de Juchitán

Rosa Icela Rodríguez celebra coordinación entre Gobierno y Congreso de Oaxaca para tomar medidas en Juchitán.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), respaldó al Gobierno de Oaxaca por promover la disolución del Ayuntamiento de Juchitán, decisión que, según la dependencia federal, contribuye a la “gobernabilidad y estabilidad del municipio” .

A través de un mensaje en redes sociales, Rodríguez Velázquez se refirió a la solicitud enviada ayer por el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, y aprobada por el Congreso del Estado, mediante la cual se disolvió el Ayuntamiento y se nombró a un comisionado municipal.

Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, durante la Conferencia del Pueblo del viernes. ı Foto: Presidencia

Al respecto, la titular de la Segob expresó su reconocimiento al “esfuerzo y coordinación” entre el Gobierno y el Congreso de Oaxaca para la aprobación de la medida, y deseó éxito al comisionado en la consecución de la estabilidad para Juchitán.

“En la Segob reconocemos el esfuerzo y coordinación del Gobierno de Oaxaca, encabezado por el gobernador Salomón Jara; del Congreso de Oaxaca y del comisionado municipal de #JuchitánDeZaragoza, Francisco Vázquez Jiménez, para contribuir a la gobernabilidad y estabilidad del municipio”, escribió Rosa Icela Rodríguez.

“Deseamos éxito a la nueva autoridad en el desempeño de sus responsabilidades y refrendamos la disposición de mantener una coordinación permanente, privilegiando el diálogo y el entendimiento, para preservar la paz y tranquilidad de las familias”, abundó.

Aspecto del Congreso de Oaxaca. ı Foto: Especial.

Jara responde: agradecemos respaldo del Gobierno de México

En respuesta al mensaje de la titular de la Segob, Salomón Jara agradeció el respaldo y la coordinación permanente de la dependencia federal y de todo el Gobierno de México, y aseguró que seguirán “trabajando juntos” en favor de las familias de Juchitán.

“Gracias, secretaria @rosaicela_. En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la @SEGOB_mx y del @GobiernoMX”, escribió Jara Cruz en redes sociales.

“Seguiremos trabajando juntos, para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán”, abundó.

Gracias, secretaria @rosaicela_. En Oaxaca agradecemos el respaldo y la coordinación permanente de la @SEGOB_mx y del @GobiernoMX.



Seguiremos trabajando juntos, para garantizar la gobernabilidad, la paz y la tranquilidad de las familias de Juchitán. — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 26, 2026

Desaparece Ayuntamiento de Juchitán y nombran a comisionado municipal

Ayer, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, envió al Congreso del Estado la petición para disolver el Ayuntamiento de Juchitán, tras la detención de quien era presidente municipal, Miguel Sánchez.

De acuerdo con el mandatario estatal, la decisión requería una toma de decisiones que permitiera restablecer la gobernabilidad en el municipio.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme.



El pueblo de Juchitán no está solo. pic.twitter.com/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026

La decisión fue avalada por el Congreso por 35 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones. Posteriormente, Jara Cruz designó a Francisco Vásquez Jiménez como Comisionado Municipal de Juchitán.

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