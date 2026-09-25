Salomón Jara designa a Francisco Vásquez como Comisionado Municipal en Juchitán, Oaxaca

La designación del nuevo comisionado municipal temporal de Juchitán para garantizar la paz social fue realizada por el gobernador Salomón Jara Cruz.

El Gobernador del Estado, Salomón Jara Cruz, designó a Francisco Vásquez Jiménez como comisionado Municipal temporal en la Heroica Ciudad de Juchitán de Zaragoza.

Esto después de que el Congreso local atendiera la solicitud realizada por el Ejecutivo local, cumpliera con el procedimiento parlamentario y declarara la desaparición de poderes del Ayuntamiento de esta municipalidad.

Esta medida por parte del Mandatario estatal tiene un claro objetivo: brindar gobernabilidad y seguridad a la población juchiteca, así como garantizar el Estado de derecho de este municipio.

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Además de permitir una transición ordenada y con apego a la legalidad a favor de la ciudadanía de esta comunidad zapoteca del Istmo de Tehuantepec.

Este nombramiento, también otorga la certeza a las familias juchitecas de que nadie de fuera llegará para servirse, toda vez que Francisco Vásquez Jiménez es originario de Juchitán de Zaragoza, con más de una década de servicio en la región del Istmo de Tehuantepec; es fundador y encargado del Heroico Cuerpo de Bomberos.

También, fue director municipal de Protección Civil en el mismo municipio y es presidente de la Asociación Civil Bomberos Voluntarios Zapotecos.

Desde hace años es locutor certificado en la XH-TEKA 91.7, de la Corporación Radiofónica Oaxaqueña, donde dirige el noticiero “Xtiidxanu” (“Nuestra palabra”), que se transmite en zapoteco y está enfocado a mantener informada, sobre hechos nacionales y locales, a personas originarias de la región.

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JVR