Evelyn Salgado agradece a Claudia Sheinbaum el impulso al desarrollo de Guerrero

Las palabras de agradecimiento por el respaldo permanente a las familias guerrerenses fueron pronunciadas por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Al asistir como invitada al evento de rendición de cuentas con motivo del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda expresó su reconocimiento y agradecimiento por el respaldo permanente que su administración ha brindado a Guerrero, mediante acciones y obras que atienden necesidades históricas y fortalecen el desarrollo de la entidad.

Ante la presidenta de México, la mandataria estatal destacó que, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, Guerrero se mantiene como una prioridad nacional, con una agenda de inversión y atención en rubros fundamentales para el bienestar de las familias.

“Gracias, Presidenta, por impulsar Acapulco se Transforma Contigo, con obras para fortalecer los sistemas de agua potable, drenaje y saneamiento, y atender necesidades que durante muchos años fueron olvidadas. Gracias por colocar a Guerrero entre las prioridades del Plan Nacional Carretero, reconstruyendo caminos y puentes que vuelven a comunicar a nuestros pueblos”, expresó.

Salgado Pineda reconoció el respaldo federal en materia de salud, vivienda, educación y bienestar, así como la coordinación permanente para la Construcción de la Paz y las acciones dirigidas a los pueblos indígenas y afromexicanos.

“Por eso y por todo el amor que ha demostrado a nuestro pueblo, le decimos gracias. Gracias por todo el apoyo que ha recibido Guerrero y por hacer de nuestro estado una prioridad nacional”, señaló.

Durante el acto, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó los principales avances de su administración en Guerrero y destacó la coordinación con el Gobierno del Estado. Asimismo, reconoció públicamente el trabajo de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda a favor de las y los guerrerenses.

“Quiero abrazarla y agradecer su trabajo, de una gran gobernadora; la primera gobernadora de Guerrero”, expresó la presidenta.

En el informe presidencial, Evelyn Salgado afirmó que Claudia Sheinbaum mantiene a Guerrero como una prioridad nacional de inversión y obras. ı Foto: Especial.

Como parte de las acciones realizadas en Guerrero, Sheinbaum Pardo informó que adultos mayores reciben su pensión bimestral, con una inversión acumulada. También informó que se apoya a personas con discapacidad; más de beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro; el apoyo a estudiantes de nivel preparatoria; productores beneficiados; así como el apoyo a más de beneficiarios del programa de Fertilizante.

En materia de infraestructura, resaltó la construcción de más de caminos artesanales, así como la ampliación de importantes ejes carreteros como Salina Cruz-Zihuatanejo, Toluca-Zihuatanejo y Cuautla-Tlapa-Marquelia.

En educación, informó sobre la construcción de nuevos bachilleratos y la próxima operación en Acapulco de la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que en materia de salud destacó obras como el Hospital General de Tlapa, la nueva Unidad de Quemados del Hospital General de Chilpancingo y la Torre 3 del Instituto Estatal de Cancerología.

Asimismo, se refirió a la construcción de Centros Libres para las Mujeres, el Programa Especial de Atención en la Montaña de Guerrero, las casi Viviendas para el Bienestar y las acciones de reconstrucción y transformación de Acapulco mediante el programa Acapulco se Transforma Contigo.

La gobernadora Evelyn Salgado subrayó que estos resultados reflejan la coordinación entre los gobiernos de México y Guerrero y reiteró su disposición de continuar trabajando de manera conjunta para que las obras, programas y acciones se traduzcan en bienestar para las familias.

“Gracias, Presidenta, porque Guerrero sabe lo que representa para usted. Hoy, con la voz de miles de guerrerenses, reconocemos su respaldo y su compromiso con nuestro estado”, afirmó.

Salgado Pineda refrendó el compromiso de su gobierno de continuar sumando esfuerzos con la Federación para consolidar la transformación de Guerrero y garantizar que los beneficios de esta coordinación lleguen a todas las regiones de la entidad.

Asistieron a este acto, la secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya; la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel; el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; el secretario de Salud, David Kershenobich Stalnikowitz; el director del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama; el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el comisionado nacional de Acuacultura y Pesca, Rigoberto Salgado Vázquez y el director general de FONATUR, Sebastián Ramírez Mendoza.