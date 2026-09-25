Julio Menchaca inaugura la Feria de San Francisco 2026

El acto oficial de apertura y recorrido por el recinto ferial fue encabezado por el gobernador Julio Menchaca.

Entre música, gastronomía, artesanías y actividades familiares, el gobernador Julio Menchaca inauguró la tradicional Feria de San Francisco 2026, que del septiembre al octubre recibirá a miles de visitantes nacionales y extranjeros.

Durante el evento, el mandatario estatal destacó la transformación que ha tenido esta fiesta y el trabajo de quienes, desde distintos ámbitos, hacen posible que se consolide como un espacio para mostrar la riqueza cultural, artística y productiva de Hidalgo.

“¡Vaya que ha crecido la Feria y vaya que ha sido reflejo del esfuerzo de muchas personas! Estas instalaciones nos permiten apreciar todo lo que tenemos de riqueza en Hidalgo y darle un lugar muy especial a quien, con su cariño, talento y su arte, hoy tienen un espacio muy decoroso y pueden generar también una satisfacción patrimonial”, aseveró.

En este sentido, uno de los espacios que tendrá especial relevancia durante esta edición será el Pabellón Artesanal, cuya techumbre fue remodelada con una inversión pública, con el propósito de brindar mejores condiciones a las y los maestros artesanos provenientes de diversos municipios.

El secretario de Bienestar e Inclusión Social, Ricardo Gómez Moreno, señaló que gracias a esta intervención se cuenta con espacios adecuados para exhibir y comercializar productos, fortaleciendo así la presencia de las distintas regiones de Hidalgo en este encuentro.

La secretaria de Turismo, Elizabeth Quintanar Gómez, invitó a las familias y visitantes a disfrutar de la amplia oferta que contempla esta edición, en la cual destacan el espectáculo de patinaje sobre hielo, el cartel del Teatro del Pueblo, el circo y una amplia propuesta gastronómica y artesanal.

Las actividades culturales, atracciones internacionales y gastronomía tradicional forman parte de la Feria San Francisco Hidalgo 2026. ı Foto: Especial.

A su vez, el director general de la Operadora de Eventos del Estado de Hidalgo, Marco Antonio Aranzabal Juárez, recordó que desde el inicio de la actual administración el recinto ferial ha sido objeto de distintas acciones de modernización, con el objetivo de contar con instalaciones dignas, cómodas y seguras para miles de familias que cada año acuden a disfrutar de este espacio de cultura y esparcimiento.

Por su parte, el presidente municipal de Pachuca, Jorge Alberto Reyes Hernández, destacó que la capital hidalguense se encuentra preparada para recibir a las y los turistas durante las semanas que permanecerá abierta la Feria, al tiempo que reconoció la oportunidad que esta celebración representa para cientos de comercios y prestadores de servicios que encuentran en esta temporada un espacio para ofrecer sus productos y fortalecer su actividad económica.

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JVR