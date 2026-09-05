Destaca crecimiento de Hidalgo en cuatro años

El ejecutivo estatal, Julio Menchaca, ayer, al presentar los avances de su gestión.

Julio Menchaca Salazar, gobernador de Hidalgo, presentó este viernes su Cuarto Informe de Gobierno en el recinto de la Feria de San Francisco, en Pachuca, donde mostró los avances alcanzados durante su administración y anunció nuevos proyectos de infraestructura para la entidad.

Durante el acto, que reunió a representantes de los tres poderes de gobierno, legisladores, alcaldes, integrantes del gabinete estatal y dirigentes políticos y empresariales, Menchaca Salazar afirmó que Hidalgo se ubica en primer lugar nacional en crecimiento económico, segundo en materia industrial y entre las entidades menos endeudadas del país.

Uno de los anuncios centrales de su mensaje fue la ampliación a ocho carriles de la carretera México-Pachuca, a partir del distribuidor vial de Téllez, así como la pavimentación y ampliación del tramo Actopan-Atotonilco El Grande.

TE RECOMENDAMOS: Entre rechiflas e insultos Ingresan a Barrientos los 2 detenidos por el crimen

El Dato: En las cifras presentadas, la pobreza en Hidalgo disminuyó del 41 a 35 por ciento debido al incremento histórico en el presupuesto de los programas sociales estatales.

El mandatario también anunció la ampliación del Río de las Avenidas hacia el bulevar Las Torres, proyecto que, anticipó, permitirá contar con una vía alterna al bulevar Felipe Ángeles y mejorar la movilidad de los ciudadanos en la zona metropolitana de Pachuca.

Julio Menchaca también destacó en su informe de resultados la coordinación entre Hidalgo y el Gobierno federal, particularmente en proyectos como el tren AIFA-Pachuca, obras carreteras y otras inversiones destinadas a fortalecer la infraestructura de la entidad.

En representación de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, acudió la secretaria de Cultura federal, Claudia Curiel de Icaza, quien acompañó al gobernador durante la ceremonia.

4,900 mdp en 2026 fueron asignados a programas sociales

El mandatario destacó que la Presidenta Sheinbaum destinará 874 millones de pesos para apoyar a las personas damnificadas por la vaguada monzónica, como parte de la respuesta del Gobierno federal ante las afectaciones ocasionadas por el desastre natural.

Durante la presentación, el mandatario aseguró que en su cuarto año de gobierno la entidad tuvo un crecimiento económico de 8.2 por ciento, una inversión acumulada de 147 mil millones de pesos y una reducción de la pobreza de 41 a 35 por ciento.

El gobernador aseguró que Hidalgo se colocó en el primer lugar nacional en crecimiento económico y generación de empleo formal, además de avanzar en materia de competitividad, al pasar del lugar 25 al 14 en el ranking estatal.

Uno de los indicadores destacados fue el comportamiento de las finanzas estatales. De acuerdo con las cifras presentadas en el informe, la deuda heredada se redujo 42 por ciento, al pasar de tres mil 906 millones a dos mil 274 millones de pesos (mdp). Asimismo, el costo financiero anual de la deuda disminuyó de 798 a 469 mdp.

En materia de inversión privada, el gobierno estatal reportó la concreción de 130 proyectos por 147 mil millones de pesos, con una proyección de más de 191 mil empleos.

El sector de la construcción también registró un incremento relevante: Hidalgo alcanzó el primer lugar nacional, con un crecimiento de 132 por ciento durante los primeros cinco meses de 2026.

Además, informó que su administración destinó más de 163 millones de pesos a la consolidación de parques industriales, monto que representa 20 veces lo invertido por la administración anterior, mientras que el parque industrial Plataforma Logística e Industrial de Hidalgo (PLATAH) concentra inversiones superiores a 15 mil millones de pesos de capital público y privado.

Entre los asistentes al Cuarto Informe de Gobierno de Julio Menchaca estuvieron los exgobernadores priistas Francisco Olvera Ruiz y Manuel Ángel Núñez.

Además lo acompañaron al evento la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina; los senadores de Hidalgo, Simey Olvera y Cuauhtémoc Ochoa; así como Pedro Haces, dirigente de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM).