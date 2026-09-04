Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, inicia mensaje por su Cuarto Informe de Gobierno

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, inició este viernes su mensaje con motivo de su Cuarto Informe de Gobierno, desde Pachuca de Soto.

A través de sus canales digitales, Julio Menchaca invitó previamente a la ciudadanía hidalguense y general a escuchar el mensaje en el que presentará los logros que su administración ha alcanzado en cuatro años de gestión.

“Te invitamos a seguir la transmisión en vivo del 4to Informe de Gobierno, donde compartiremos los resultados de este camino que hemos construido juntos”, se lee en un mensaje colocado en la red X del gobernador Julio Menchaca

Te invito a seguir la transmisión en vivo del 4to Informe de Gobierno, donde compartiremos los resultados de este camino que hemos construido juntos.#HidalgoPotenciaEnMarcha pic.twitter.com/udTPhsuIKi — Julio Menchaca (@juliomenchaca_) September 4, 2026

Dicho evento se lleva a cabo en las instalaciones de la Feria de Pachuca, donde se realizará el único acto público programado para presentar los resultados del último año de la administración estatal.

Entre los invitados al mensaje de Julio Menchaca están integrantes de su gabinete, legisladores federales y de Hidalgo, además de diversos políticos de la entidad.

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FGR