Abaten a Rafael ‘N’ alias ‘El Mansito’, objetivo prioritario por extorsión en Michoacán

Tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil, fue abatido Rafael “N”, alias “El Mansito” y/o “El Jocker”, buscado en Michoacán por el presunto delito de extorsión.
Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el ataque ocurrió en Morelia, y tras confirmar la identidad, señaló que Rafael “N” era considerado un “objetivo prioritario”.
Agregó que el individuo, al que identificó como presunto operador de un grupo delictivo en Michoacán y Guanajuato, contaba con órdenes de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado.
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cehr