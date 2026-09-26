Abaten a Rafael ‘N’ alias ‘El Mansito’, objetivo prioritario por extorsión en Michoacán

Abatido Rafael “N”, alias “El Mansito” y/o “El Jocker” en Morelia, Michoacán, el 26 de septiembre de 2026.

Tras una agresión contra elementos de la Guardia Civil, fue abatido Rafael “N”, alias “El Mansito” y/o “El Jocker”, buscado en Michoacán por el presunto delito de extorsión.

Al respecto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que el ataque ocurrió en Morelia, y tras confirmar la identidad, señaló que Rafael “N” era considerado un “objetivo prioritario”.

Agregó que el individuo, al que identificó como presunto operador de un grupo delictivo en Michoacán y Guanajuato, contaba con órdenes de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado.

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“El Mansito” era considerado objetivo prioritario por extorsión. ı Foto: X, @SSeguridad_Mich

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