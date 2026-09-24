¿Quién es ‘El Kamoni’, el capo del Cártel de Tepalcatepec detenido por el ejército?

El 23 de septiembre el líder regional del Cártel de Tepalcatepec conocido bajo el alias de “El Kamoni” fue detenido por las fuerzas fededales durante un operativo en Tepalcatec, Michoacán.

Luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreciera una recompensa millonaria por información para la captura de cinco integrantes de alto rango de Cárteles Unidos, “El Kamoni” fue detenido el pasado miércoles.

Después de 10 años, las fuerzas federales lograron recapturar a Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, pues en 2016 había sido detenido junto a tres acompañantes en el municipio de Buenavista, Michoacán.

Hace diez años “El Kamoni” fue capturado luego de haber sido señalado como presunto integrante de un grupo delictivo que operaba en la región de Tierra Caliente; además, era señalado por diversos delitos, como presuntamente participar en el homicidio de una persona.

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni” fue capturado en México ı Foto: Redes Sociales

¿Quién es ‘El Kamoni’?

Edgar Valeriano Orozco Cabadas nació el 21 de octubre de 1985 en Michoacán, México, y se encuentra en la lista Nacionales Especialmente Designados (SDN, por sus siglas en inglés) del programa de sanciones contra el tráfico ilícito de drogas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) por su enlace al grupo delictivo Cárteles Unidos.

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni”, es un colaborador cercano de “El Abuelo” y supervisa a los sicarios de Cárteles Unidos; de acuerdo con las sanciones emitidas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos el 14 de agosto del 2025.

Orozco Cabadas fue uno de cuatro sancionados por su conexión con Cárteles Unidos, por lo que los bienes e intereses patrimoniales con los que contaban en Estados Unidos, o bajo posesión de personas estadounidenses, fueron bloqueados.

"El Kamoni" en la lista SDN de la OFAC ı Foto: Captura de pantalla

Las autoridades estadounidenses ofrecían una recompensa de 3 millones de dólares por la información que condujera al arrecto de “El Kamoni”, quien era señalado por conspiración para fabricar, importar y distribuir sustancias ilícitas en Estados Unidos.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que “El Kamoni” es jefe regional del “Cártel de Tepalcatepec”, un grupo delictivo que operaba principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista en Michoacán.

Además, lo señalaron por ser “generador de violencia” y ser “el responsable de la elaboración y distribución de drogas sintéticas y de la extorsión a empresarios del sector citrícola”.

Os Estados Unidos aumentaram a recompensa em 10 milhões de dólares por informações sobre o narco Juan José Farías, o El Abuelo, apontado como líder dos Carteles Unidos, uma coalização de cartéis do estado de Michoacán que historicamente luta contra o domínio do CJNG no estado.… pic.twitter.com/jFTUcePJ8G — Submundo Criminal (@submundodocrime) August 14, 2025

Adicionalmente, lo señalan como un colaborador cercano de Juan José “N” alias “Abuelo”, quien es el jefe del grupo delictivo “Cártel de Tepalcatepec”.

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni” tiene una orden de aprehensión provisional, y será extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico, por lo que después de asegurarlo fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana hacia la Fiscalía General de la República en CDMX.

Edgar Valeriano Orozco Cabadas, alias “El Kamoni” durante su arresto ı Foto: Redes Sociales

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