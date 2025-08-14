Sanciona EU a 7 líderes de Cárteles Unidos y Los Viagras

En una fotografía ilustrativa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este jueves a los Cárteles Unidos y Los Viagras que operan en Michoacán, así como a siete integrantes de estos grupos criminales, acusados de terrorismo, narcotráfico y extorsión a productores de aguacate y cítricos en esa entidad.

En un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que se trata de los líderes de Cárteles Unidos, Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo”, quien ha cometido asesinatos y realiza actividades de tráfico de drogas; Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho”, involucrado en la extorsión relacionada con el aguacate.

También Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho”, quien ha reclutado a exmilitares y policías de Colombia para Cárteles Unidos, con el fin de enfrentar al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y Édgar Valeriano Orozco Cabadas, “El Kamoni”, colaborador cercano de Farías Álvarez y supervisor de los sicarios de esa agrupación criminal.

La OFAC también sancionó a tres miembros de alto rango de Los Viagras: Nicolás Sierra Santana, alias “El Gordo”, uno de los fundadores del grupo criminal y líder histórico; Heladio Cisneros Flores, “La Sirena”, vinculado al asesinato del líder de las autodefensas en La Ruana, Hipólito Mora, ocurrido el 29 de junio de 2023.

Asimismo, se incluyó en la lista de sancionados por el Departamento del Tesoro, a quienes bloquearon cuentas e incautaron bienes, a César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Botox”, uno de los cabecillas de Los Viagras, responsable del asesinato de un productor de cítricos en Michoacán.

De acuerdo con las investigaciones estadounidenses, Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico a EU, además de que se dedica a la extorsión y a diversas actividades delictivas.

Señaló la OFAC que, en su brutal conflicto con el CJNG, Cárteles Unidos ha cometido actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden, desestabilizando aún más a Michoacán. Incluso se le vincula con el reclutamiento de mercenarios extranjeros y el uso de artefactos explosivos improvisados, lo que ha causado la muerte de soldados mexicanos.

Respecto a Los Viagras, el Tesoro resaltó que es una organización criminal con sede en Michoacán que ha traficado metanfetamina y cocaína, y establecido una alianza con el CJNG para tomar el control del estado.

“Los Viagras han extorsionado a productores de aguacate y cítricos, ganaderos y pueblos enteros para generar ingresos. En un caso, el grupo incluso estableció redes de internet y exigió a un municipio local el pago por ellas bajo riesgo de muerte. Los Viagras también han llevado a cabo secuestros y atacado a las fuerzas de seguridad mexicanas”, agregó la autoridad estadounidense.

“Las sanciones de hoy llaman aún más la atención sobre las diversas e insidiosas formas en que los cárteles participan en actividades violentas y explotan un comercio que, de otro modo, sería legítimo”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Advirtió que “el Tesoro, junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden estadounidenses, seguirá combatiendo todos los esfuerzos de los cárteles por generar ingresos para sus planes violentos y delictivos”.

FGR