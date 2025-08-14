Ofrece EU recompensa de 26 mdd por cinco miembros de Cárteles Unidos

En una fotografía ilustrativa, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 26 millones de dólares que lleven a la captura de cinco integrantes de alto rango del grupo criminal Cárteles Unidos, entre ellos Juan José Álvarez Farías, alias “El Abuelo”.

La portavoz Tammy Bruce informó, en un comunicado, que la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley del Departamento de Estado anunció las ofertas de recompensa para capturar a los narcotraficantes mexicanos en cualquier país del mundo.

Por “El Abuelo” Farías se ofrecen 10 millones de dólares; cinco millones por cada uno, Alfonso Fernández Magallón, “Poncho”, y Nicolás Sierra Santana, “El Gordo”; y tres millones por Luis Enrique Barragán Chávez, “Güicho”, y Édgar Orozco Cabadas, “El Kamoni”.

Bruce señaló que los cinco miembros de Cárteles Unidos que operan en Michoacán, forman parte de tramas delictivas para fabricar y distribuir drogas, entre ellas metanfetamina, cocaína y fentanilo, e importarlas de manera ilegal a los Estados Unidos.

Dicha asociación criminal, agregó, surgió como una alianza de cárteles más pequeños en Michoacán, para prevenir la incursión de cárteles más grandes y organizaciones criminales en esa entidad, incluyendo a los Caballeros Templarios y, más recientemente, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según las investigaciones, los integrantes de Cárteles Unidos y sus socios participan en la producción a gran escala de metanfetamina y fentanilo en el territorio michoacano que controlan. Además, la cocaína se adquiere en Colombia y luego se envía a Estados Unidos.

El 20 de febrero de 2025, el secretario de Estado, Marco Rubio, designó a Cárteles Unidos como Organización Terrorista Extranjera (FTO) y Organización Terrorista Especialmente Designada (SDGT).

Las ofertas de recompensa están autorizadas por el secretario Rubio en virtud del Programa Nacional de Recompensas, que apoya los esfuerzos de las fuerzas del orden para desmantelar la delincuencia transnacional a nivel mundial y llevar a los fugitivos ante la justicia, como pilar fundamental de las prioridades del presidente Trump, “Estados Unidos Primero”.

