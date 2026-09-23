DEA destaca golpe conjunto con México contra ‘Don Flaco’

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) colocó a José Ángel Rivera Zazueta, alias “Don Flaco”, entre sus objetivos de más alta prioridad y destacó que el intercambio de inteligencia con México permitió su captura en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Washington lo señala como coordinador y financiador de una estructura dedicada al tráfico de precursores químicos procedentes de China hacia territorio mexicano y estadounidense.

El organismo antidrogas atribuyó parte del resultado a la cooperación entre ambos países. “La inteligencia y el intercambio de información de la DEA ayudaron a las autoridades mexicanas a detener a Rivera Zazueta uno de los objetivos de más alta prioridad de la DEA y presunto coordinador y financiador del tráfico de precursores químicos de China a México y Estados Unidos”, señaló la agencia estadounidense.

Según la institución, la operación contra esa estructura continuará aún después del arresto. “La DEA continuará su labor con nuestros socios internacionales para interrumpir el suministro de sustancias químicas, el dinero y las redes criminales que alimentan la producción de drogas sintéticas mortales”, agregó en su pronunciamiento

Autoridades mexicanas capturaron a “Don Flaco” el martes 22 de septiembre durante una operación de la Fiscalía General de la República (FGR), por conducto de la Agencia de Investigación Criminal, y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la DEA aportaron información para ubicarlo. La acción cumplió una orden de detención provisional con fines de extradición solicitada por Estados Unidos.

Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) ı Foto: Especial

Desde enero de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro tenía plenamente identificado al ahora detenido como José Ángel Rivera Zazueta. El registro oficial también consigna el nombre Miguel Ángel Rivera Salas como uno de sus alias, precisa que nació el 15 de agosto de 1987 en Sinaloa y establece su nacionalidad mexicana.

De acuerdo con el expediente estadounidense, Rivera Zazueta encabezaba una organización dedicada a la fabricación y tráfico de drogas con centros de operación en Culiacán, Sinaloa, y la Ciudad de México. El alcance atribuido por el Tesoro rebasaba ambas ciudades, pues la red contaba con nodos en Estados Unidos, México, América del Sur, Centroamérica, Europa, Asia, África y Australia.

Washington sostiene que “Don Flaco” importaba desde China sustancias necesarias para producir drogas sintéticas en territorio mexicano. Entre los narcóticos enumerados por la autoridad estadounidense figuran fentanilo, éxtasis, metanfetamina cristalina, 2C-B y ketamina. La OFAC también documentó nexos de su estructura con una compañía química china que enviaba insumos a organizaciones narcotraficantes mexicanas, en ocasiones bajo etiquetas falsas, para elaborar fentanilo destinado al mercado de Estados Unidos.

Además de esa cadena de suministro, el Departamento del Tesoro atribuyó a Rivera Zazueta el movimiento de grandes cantidades de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, España, Italia, Guatemala, México y otros puntos de Europa y Centroamérica. Esa descripción amplió desde 2023 el perfil del mexicano más allá del traslado de componentes para drogas sintéticas.

Junto con Rivera Zazueta, la OFAC sancionó ese año al mexicano Nelton Santiso Águila y al guatemalteco Jason Antonio Yang López. El gobierno estadounidense sostuvo que ambos colaboraron para conseguir e importar a México precursores de fentanilo destinados a la fabricación de la droga que después llegaba a territorio estadounidense.

La inteligencia y el intercambio de información de la #DEA ayudaron a las autoridades mexicanas a detener a José Ángel “N”, uno de los objetivos prioritarios de la DEA y presunto coordinador y financiador del tráfico de precursores químicos de China a México y Estados Unidos.



La… https://t.co/wNeYE6OfQ3 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) September 23, 2026

Para 2025, el Departamento del Tesoro volvió a situar a “Don Flaco” dentro de investigaciones sobre los circuitos financieros del narcotráfico. La dependencia identificó a Alberto David Benguiat Jiménez como responsable de una red que trasladaba a México ganancias procedentes de la venta de drogas en Estados Unidos tanto para el Cártel de Sinaloa como para Rivera Zazueta. Esa estructura había lavado en conjunto más de 50 millones de dólares, de acuerdo con el reporte oficial.

En ese mismo informe, la autoridad estadounidense reiteró que la organización de Rivera importaba sustancias químicas desde China para producir fentanilo, éxtasis, metanfetamina y ketamina. El expediente financiero colocó así al detenido como receptor de servicios de una estructura dedicada a mover recursos ilícitos entre Estados Unidos y México, sin precisar qué proporción de los más de 50 millones de dólares correspondió a operaciones vinculadas directamente con él.

Tras la designación de enero de 2023, Estados Unidos ordenó bloquear los bienes e intereses patrimoniales de Rivera Zazueta bajo jurisdicción estadounidense o bajo control de personas de ese país. Las normas de la OFAC también prohibieron, salvo autorización especial, operaciones relacionadas con los activos alcanzados por la sanción.

Por parte de México, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la captura respondió a la coordinación internacional contra las estructuras financieras del narcotráfico. “Con cooperación internacional, responsabilidad compartida y respeto irrestricto a nuestra soberanía cerramos el paso al dinero que financia a las organizaciones criminales que tanto daño hacen en México y en otros países”, expresó.

Rivera Zazueta enfrenta ahora el procedimiento correspondiente a la solicitud de extradición estadounidense. La DEA mantuvo el foco sobre tres componentes de la estructura que atribuye a “Don Flaco” —los precursores químicos, el financiamiento y las redes internacionales utilizadas para sostener la producción de drogas sintéticas.

#DEA intelligence and information sharing helped Mexican authorities arrest José Ángel “N,” one of DEA’s highest-priority targets and an alleged coordinator and financier of chemical precursor trafficking from China to Mexico and the United States.



DEA will continue working with… https://t.co/xhC1czTY0b — DEA HQ (@DEAHQ) September 23, 2026

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