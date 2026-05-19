¿Quién es Omar El Bacha? El esposo de Karina Mazzocco

Omar el Bacha y Karina Mazzocco han estado juntos durante más de 20 años. La conductora argentina y su esposo son padres de Malek, un joven de 19 años de edad, siendo una pareja bastante conocida por el público.

¿Quién es Omar El Bacha?

Omar El Bacha es un empresario, quien lidera el servicio de limpieza Dinamic Clean desde el año 1996. "Con más de 28 años al frente de Dinamic Clean, he liderado nuestra misión de proporcionar servicios de limpieza excepcionales a empresas e instituciones“, dice en su cuenta de LinkedIn.

Omar el Bacha y Karina Mazzocco ı Foto: Especial

De manera pública, es conocido por ser la pareja de Karina Mazzocco, aunque resulta que también tiene una gran pasión por el automovilismo, que le heredó a su hijo Malek.

Se dice que el hombre llegó a participar durante gran parte de su vida en carreras de autos. La información disponible indica que llegó a participar en “casi todas las categorías automovilísticas” tanto en Argentina como en Europa.

La historia de amor de Karina Mazzocco y Omar El Bacha

En el pasado, la conductora ha hablado abiertamente sobre su relación de más de dos décadas con Omar. “Nos conocimos en un supermercado”, aseguró en el pasado sobre como su historia de amor inició de una manera bastante sencilla, pero no menos romántica.

“Lo crucé en la zona de verdulería. Nos miramos y a mi me gustó pero, claro, seguí con mis compras, salí del supermercado y, cuando estaba por llegar al auto con las bolsas, escucho que alguien me pregunta: ‘¿Necesitás que te ayude a cargar todo?’. Y era Omar", agregó Mazzocco.

La famosa admitió que al inicio no estaba muy receptiva, pese a que sí le interesaba el hombre: “Acomodamos todo en el baúl, hablamos 5 minutos y me fui. La verdad es que estuve bastante antipática y medio que me arrepentí de eso mientras manejaba a mi casa”, reflexionó.

Sin embargo, El Bacha se aseguró de dejar ver su interés, pues no se quedó sin el dato de saber dónde vivía. “Ese día me siguió con el auto, vio dónde vivía y me empezó a mandar flores y chocolates a casa. Yo le agradecía todo, muy amablemente, pero me hacía la linda y le aclaraba: ‘No pienso darte mi teléfono’”, contó.

“Ahora lo pienso y digo: ¡Qué antigua fui! Pero bueno, por suerte, él insistió y tuvo una idea piola: un día me mandó una caja con dulces árabes y adentro había un celular y el único número agendado era el suyo. Ese fue el comienzo de todo”, agregó.