Nuevo León amplía parques y espacios públicos para familias

Para la convivencia familiar, el turismo y la vida diaria

Como parte del legado de obras que dejó el Mundial, impulsado por el Gobernador Samuel García Sepúlveda, Nuevo León amplió su infraestructura de parques y espacios públicos para la convivencia familiar, el turismo y la vida diaria.

Miles de familias en Nuevo León ahora cuentan con más opciones para la recreación, el deporte y el esparcimiento al aire libre. El estado ha inaugurado una serie de nuevos parques y modernizado otros existentes, transformando el paisaje urbano y natural en puntos de encuentro para la comunidad.

Estas nuevas áreas verdes y recreativas buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ofreciendo entornos seguros y atractivos para todas las edades. La iniciativa se centra en fomentar la actividad física, el contacto con la naturaleza y el fortalecimiento del tejido social.

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Entre las obras más destacadas se encuentra el Parque del Agua, un espacio de 78 hectáreas que integra la sustentabilidad y la conservación ambiental con innovadoras áreas de encuentro para las familias nuevoleonesas. Este proyecto se posiciona como un referente en diseño ecológico y funcionalidad.

Nuevo León amplió su infraestructura de parques y espacios públicos ı Foto: Especial

Asimismo, el Parque Libertad se suma a esta visión, fortaleciendo el tejido social y promoviendo la participación ciudadana a través de sus instalaciones. Es un punto clave para actividades comunitarias y eventos culturales.

Otro proyecto relevante es el Malecón de la Presa La Boca, que no solo embellece la zona, sino que también impulsa el desarrollo comercial local al atraer a un mayor número de visitantes. Este espacio se convierte en un motor económico para la región.

El Parque Estatal El Cuchillo también ha sido renovado, favoreciendo la convivencia familiar, la pesca deportiva y el crecimiento regional. Sus mejoras lo consolidan como un destino predilecto para el turismo local y las actividades al aire libre.

Además, la modernización del Parque Niños Héroes ha consolidado un espacio de primer nivel para el deporte. Este recinto ahora cuenta con el Estadio Bicentenario y un nuevo Centro Acuático, ofreciendo instalaciones de vanguardia para atletas y aficionados.

Estos proyectos se enmarcan en una visión de desarrollo integral para Nuevo León, de mano del Gobernador Samuel García Sepúlveda que busca posicionar al estado como un referente en infraestructura pública de calidad.

Malecón de la Presa La Boca ı Foto: Especial

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LMCT