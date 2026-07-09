Tamaulipas será eje de la nueva ofensiva contra el gusano barrenador

Ciudad de México — Tamaulipas se convertirá en uno de los puntos estratégicos de la nueva ofensiva sanitaria del Gobierno de México para erradicar el gusano barrenador mediante la liberación aérea de millones de moscas estériles desde esta entidad fronteriza.

La Presidenta Claudia Sheinbaum informó durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional que la liberación de la mosca estéril para combatir la plaga del gusano barrenador iniciará en Tamaulipas para que de ahí se disperse hasta el sur del país y así iniciar el proceso para erradicar esa plaga.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, la mandataria indicó:

“La idea es que se libere esta mosca y se va a liberar del norte hacia el sur. Esa es la manera en que se resuelve. Entonces, se produce esta mosca estéril, se lleva Tamaulipas y en Tamaulipas va a empezar la dispersión. Entonces, tarda como tres semanas sí mal no recuerdo en que ya podamos tener esta mosca estéril para poderse trasladar a Tamaulipas y empezar a distribuirla.

“Esto es lo que marcará de manera definitiva de nuevo la erradicación del gusano barrenador; ya se hizo antes entre Estados Unidos y México y ahora lo estamos repitiendo. Además de un nuevo, como decía, una nueva variedad que permite que sea todavía más efectivo este proceso”.

Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su confianza en que el país logrará nuevamente eliminar esta plaga, tal como ocurrió hace más de dos décadas, gracias a la aplicación de la Técnica del Insecto Estéril.

Así las liberaciones de moscas estériles comenzarán desde Tamaulipas, entidad que por instrucciones del gobernador Américo Villarreal Anaya, en los últimos meses ha fortalecido su infraestructura y capacidad operativa para contener el avance del gusano barrenador hacia la frontera norte.

La estrategia contempla incrementar gradualmente la dispersión de insectos estériles hasta alcanzar alrededor de 100 millones de moscas por semana, con el propósito de romper el ciclo reproductivo de la plaga y avanzar hacia su erradicación definitiva.

La decisión coloca a Tamaulipas en una posición estratégica dentro del operativo sanitario nacional, debido a su importancia como estado ganadero y como corredor para el comercio pecuario con Estados Unidos.

Desde principios de año, el Gobierno de Tamaulipas, en coordinación con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) y organismos internacionales, ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica, inspección, control de movilización de ganado y liberación de moscas estériles para contener la plaga.

Las autoridades estatales reportaron previamente una disminución de los casos activos y la desactivación de más de un centenar de focos detectados, resultado de las acciones implementadas en territorio tamaulipeco.

Asimismo, el estado puso en operación un Centro de Operaciones de Emergencias Sanitarias que permite monitorear en tiempo real las aeronaves encargadas de dispersar las moscas estériles y coordinar la respuesta técnica frente a nuevos casos.

La participación de Tamaulipas también responde a la estrategia planteada por México desde finales de 2025 para reforzar la liberación de moscas estériles en la franja fronteriza, con el fin de proteger la sanidad animal y preservar el comercio ganadero con Estados Unidos.

Con ello, Tamaulipas consolida su papel como uno de los principales frentes de defensa zoosanitaria del país y como pieza clave en la estrategia nacional para recuperar el estatus libre del gusano barrenador, proteger al sector pecuario y fortalecer la seguridad agroalimentaria de México.

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