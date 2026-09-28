Cae taxi de Periférico Norte, en Naucalpan, Edomex, y muere conductor | VIDEO

Un taxi con cromática de la Ciudad de México cayó del Periférico Norte, a la altura de Naucalpan, Estado de México, hechos por los que el conductor perdió la vida y se registraron complicaciones viales en la citada vialidad.

Medios locales reportaron que, la mañana de este lunes, sobre el Periférico Norte, cerca del paradero de autobuses de Cuatro Caminos, el taxi perdiera el control y cayera del puente. Impactó sobre la incorporación a Río San Joaquín, en los carriles centrales.

#DenunciaCiudadana Taxista pierde la vida al caer de un puente vehicular sobre Periférico Norte, #Naucalpan, la mañana de este lunes. El taxi #CDMX blanco con rosa, placas A-6222-J, cayó aproximadamente 8 metros a carriles centrales. Policía y bomberos acudieron al lugar; en… pic.twitter.com/bIRTa1QFjD — Soy Naucalpan (@SoyNaucalpan) September 28, 2026

En fotografías difundidas por medios locales, se aprecia cómo el vehículo quedó tendido sobre la parte lateral de la carrocería, con fragmentos de vidrio y piezas dispersas alrededor de la zona del impacto.

De acuerdo con los reportes locales, el conductor de la unidad, un masculino de alrededor de 60 años , perdió la vida al momento, al interior del vehículo.

🚨 Taxista muere al caer de un puente en #Naucalpan 🚨



El conductor de un taxi de #CDMX murió tras perder el control y caer desde aproximadamente 10 metros de altura hacia los carriles centrales de Periférico Norte.



Paramédicos 🚑 confirmaron que ya no tenía signos vitales. La… pic.twitter.com/8ws3pJGxjB — POSTA Edomex (@POSTAEdomex) September 28, 2026

Al lugar arribaron policías, paramédicos del Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas (ERUM) y elementos de Protección Civil, pero solo encontraron que el conductor ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la policía local coordinaron el avance del tránsito, que se vio interrumpido por el accidente. En tanto, el cuerpo fue traslado por el Servicio Médico Forense (Semefo).

🚨#VOLÓ Un taxi de una altura de 10 metros del puente de Río San Joaquin hacia los carriles centrales del Periférico norte,el conductor falleció dentro del vehículo de transporte público,esto de lado de @GobNau Estado de México. pic.twitter.com/pHx9aLXTt1 — REDA (@ricardovitela) September 28, 2026

Se desconoce la identidad de la persona fallecida ni las causas del accidente, que permanecen bajo investigación. Autoridades capitalinas ni mexiquenses han emitido una comunicación oficial sobre el accidente.

Día de accidentes en CDMX: choca moto con taxi y se incendia empacadora con dos heridos

Más tarde, otros accidentes se registraron en diferentes puntos de la capital mexicana.

De acuerdo con el medio N+, alrededor de las 14:00 horas, en el cruce entre Horacio y Hegel, en Polanco, una motocicleta chocó contra un taxi con cromática de aeropuerto.

El accidente dejó al motociclista herido y graves daños en la carrocería frontal del taxi. Además, se registraron afectaciones a la circulación por el siniestro.

Un motociclista resultó lesionado luego de chocar contra un taxi en el cruce de Horacio y Hegel, en Polanco. Equipos de emergencia trabajan en la zona y se reportan afectaciones a la circulación. #LasNoticiasDeFORO con @eduardosalazar4 | #nmásforo | #SiempreEnVivo |… pic.twitter.com/Pksgdp3N0I — N+ FORO (@nmasforo) September 28, 2026

Por otro lado, el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México informó que se registró un incendio en una empacadora ubicada en Santa Martha Acatitla, alcaldía Iztapalapa, provocado por la ruptura de una manguera de gas LP. El incidente dejó dos personas heridas.

Informamos que en el interior de un salón de eventos sociales, se encontró quemando una alberca de pelotas de plástico. Sin lesiónados.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/f8vTNaeaxT — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 28, 2026

Finalmente, el cuerpo de Bomberos capitalino registró otro incendio, esta vez en la colonia Agrícola Oriental, alcaldía Iztacalco, en un salón de fiestas. El incidente se generó en la alberca de pelotas, y no dejó lesionados.

Informamos que en el interior de una empacadora, se sucito una deflagración por zafarse una manguera de abastecimiento de gas lp. Resultando dos personas lesiónadas siendo atendidas en el lugar.#ServicioConcluido.@JefeVulcanoCova. pic.twitter.com/QDNaF7RGIv — Bomberos Ciudad de México Oficial (@Bomberos_CDMX) September 28, 2026

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