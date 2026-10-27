Localizan ‘sano y salvo’ al sacerdote Clemente Morales, reportado como desaparecido en Culiacán

Localizado "sano y salvo" el sacerdote Clemente Morales Topete, el 27 de octubre de 2026.

El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en Culiacán, Sinaloa, tras permanecer desaparecido desde el pasado 24 de octubre.

Al reportar que el padre se encuentra “sano y salvo”, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que autoridades del Grupo Interinstitucional acudieron a la Parroquia de Cristo Resucitado, ubicada en la colonia La Campiña, para “dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación correspondientes”.

Parroquia de Cristo Resucitado, en la colonia La Campiña, en Culiacán, Sinaloa, el 27 de octubre de 2026. ı Foto: Cuartoscuro

El pasado 25 de octubre, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) de Sinaloa reportó la desaparición del presbítero de 67 años, visto por última vez en el fraccionamiento Montebello, al sur del municipio de Culiacán.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida por la CEBP, al momento de su desaparición Morales Topete vestía una camisa de manga larga y botones color beige, pantalón de vestir beige y zapatos grises tipo mocasín.

Ficha de búsqueda del sacerdote Clemente Morales Topete. ı Foto: FB, @cebpdsinaloa

En tanto, este 27 de octubre la Diócesis de Culiacán informó que el sacerdote reapareció “con bien”, aunque fue valorado y atendido por personal médico.

Al agradecer a los fieles sus oraciones, también destacó la solidaridad de las “personas de buena voluntad que nos han acompañado durante estas horas de angustia y esperanza”.

“En medio de la incertidumbre, hemos experimentado la fuerza de la fe y de la comunión fraterna. Valoramos grandemente el respeto a la vida de nuestro hermano Sacerdote”, agregó.

De igual manera, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) celebró el “regreso con bien” de Clemente Morales Topete y agradeció a las autoridades federales y estatales el acompañamiento durante la búsqueda.

“Que esta esperanza alcance a todas las familias que viven la angustia de la desaparición de un ser querido, y que pronto puedan reencontrarse con bien. Que Santa María de Guadalupe y San José nos acompañen”, expresó.

La Conferencia del Episcopado Mexicano se une con alegría y gratitud a la Diócesis de Culiacán por el regreso con bien del Pbro. Clemente Morales.



Agradecemos a las autoridades estatales y federales su apoyo y colaboración, así como las oraciones y la solidaridad de tantas… pic.twitter.com/EaYI77yX03 — CEM (@IglesiaMexico) October 27, 2026

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cehr