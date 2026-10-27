Adiós a los baches en Edomex: arranca en noviembre operativo de repavimentación

Los automovilistas y habitantes del Estado de México tendrán calles y avenidas en mejores condiciones a partir de noviembre, mes en el que inicia un despliegue masivo de bacheo y repavimentación en los 125 municipios de la entidad.

El programa integral contempla la reparación de baches y la rehabilitación completa de vialidades principales. Además del encarpetado, las cuadrillas de trabajo realizarán mejoras esenciales como la colocación de luminarias e instalación de banquetas.

Esta estrategia responde a una de las demandas sociales más recurrentes en el territorio mexiquense, donde el deterioro del asfalto afecta la movilidad diaria y daña los vehículos de miles de conductores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez oficializaron el acuerdo durante un informe regional realizado en Toluca, con la promesa de abarcar toda la geografía estatal.

“Ya me puse de acuerdo con Delfina, tenemos que tapar todos los baches que hay en el Estado de México”, afirmó Sheinbaum al anunciar las acciones coordinadas entre la Federación, el estado y las alcaldías.

Para sostener las operaciones, el gobierno mexiquense entregó 17 unidades y equipos especializados a la Junta de Caminos estatal, con un monto asignado superior a los 80 millones de pesos. La maquinaria incluye una perfiladora, pavimentadora, camiones de volteo y rodillos de compactación.

La coordinación con alcaldías y la entrega de maquinaria pesada a las cuadrillas fueron coordinadas por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. ı Foto: Especial.

A esta infraestructura se suma la aportación de Petróleos Mexicanos (Pemex), organismo que donó 10 mil toneladas de asfalto. Este insumo permitirá elaborar cerca de 140 mil toneladas de mezcla asfáltica destinadas al mantenimiento de la red vial.

Por otro lado, en la zona oriente de la entidad operan actualmente 10 trenes de pavimentación como parte del Plan Oriente, el cual requirió una inversión previa de 450 millones de pesos en equipo pesado.

Municipios de alta densidad urbana como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Chimalhuacán, Chalco, Valle de Chalco, Tlalnepantla, Ixtapaluca, La Paz, Texcoco y Chicoloapan ya registran intervención en sus arterias viales.

Las labores coordinadas comenzarán de forma generalizada en noviembre, marcando un esfuerzo conjunto entre los tres órdenes de gobierno para transformar las vialidades mexiquenses antes de que concluya el año.

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JVR