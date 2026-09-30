Delfina Gómez, gobernadora del Edomex, inicia mensaje por su Tercer Informe de Gobierno

La Gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, inició este miércoles 30 de septiembre su mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno, desde Toluca, capital de la entidad.

El mensaje se lleva a cabo en el Treatro Morelos, ante invitados especiales como miembros de su gabinete y la clase política del Estado de México.

Previamente, Delfina Gómez entregó al Congreso del Estado de México su Tercer Informe de Gobierno, en un acto de rendición de cuentas ante las distintas fuerzas políticas representadas en la LXII Legislatura y con la presencia del Poder Judicial de la entidad.

“Hoy rindo ante esta Soberanía el Tercer Informe acerca del estado que guarda la Administración Pública de nuestra entidad, cumpliendo de esta manera con la obligación constitucional que tengo de rendir cuentas ante esta Honorable Legislatura, mediante la entrega de este Informe, en formato impreso y electrónico”, expresó Delfina Gómez.

Ante las y los integrantes de la Legislatura, Delfina Gómez presentó el documento que reúne las acciones realizadas y los resultados alcanzados durante el periodo 2025-2026. Con esta entrega, puso a disposición del Congreso la información sobre el estado que guarda la Administración Pública estatal, en cumplimiento de la fracción XVIII del artículo 77 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México.

La presencia de representantes de los tres poderes y de las distintas fuerzas parlamentarias dio al acto un marco de pluralidad y respeto institucional, acorde con la responsabilidad de informar al Congreso y a la ciudadanía mexiquense sobre el ejercicio del Gobierno.

La Gobernadora Delfina Gómez reiteró su disposición de mantener la colaboración entre los poderes del Estado para continuar con el trabajo en favor de las y los mexiquenses.

“Reitero una vez más ante ustedes mi mayor convicción y disposición de seguir colaborando de manera coordinada y corresponsable con los poderes Legislativo y Judicial, para seguir trabajando juntos por la transformación de nuestro Estado y el bienestar de nuestro querido pueblo mexiquense”, afirmó.

Por su parte, Vladimir Hernández Villegas, Presidente de la Directiva del Tercer Periodo Ordinario de Sesiones de la LXII Legislatura, informó que el Tercer Informe de Gobierno fue recibido en tiempo y forma y señaló que el Congreso procederá a su análisis, conforme a la legislación y los procedimientos parlamentarios.

En la entrega estuvieron presentes José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política; Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México; Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno; y Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México.

Asimismo, asistieron los coordinadores parlamentarios Elías Rescala Jiménez, del Partido Revolucionario Institucional; José Alberto Couttolenc Buentello, del Partido Verde Ecologista de México; Pablo Fernández de Cevallos González, del Partido Acción Nacional; Oscar González Yáñez, del Partido del Trabajo; y Omar Ortega Álvarez, del Partido de la Revolución Democrática.

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