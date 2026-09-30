Tercer Informe de Delfina Gómez: Gobernadora destaca dos mil 500 obras públicas hechas

La gobernadora Delfina Gómez resaltó este miércoles durante el mensaje por su Tercer Informe de Gobierno que se destinaron más de diecinueve mil ochocientos millones de pesos para realizar más de dos mil 500 obras públicas en el Estado de México, como proyectos de infraestructura urbana, hídrica, educativa, de salud y de seguridad.

“Sumamos ya el tercer año consecutivo sin contratar nueva deuda, y a julio de 2026, redujimos en 2 mil 459 millones de pesos el monto de la misma. Y además, disminuimos en más de mil millones de pesos el pago por el servicio de la deuda, respecto al 2025”, sostuvo Delfina Gómez este miércoles en el Teatro Morelos, sede del mensaje.

Delfina Gómez rinde un mensaje por su Tercer Informe de Gobierno como titular del Poder Ejecutivo del Estado de México.

Este año, la gobernadora Delfina Gómez ha destacado el impulso a las obras que van desde la movilidad hasta la salud, por lo que presenta a detalle los resultados de los logros de la primera mitad de su sexenio.

La gobernadora Delfina Gómez inició la jornada con la entrega del documento al Congreso mexiquense y, posteriormente, se presentó ante la población para rendir cuentas sobre las acciones gubernamentales.

Delfina Gómez resaltó la firma de los Convenios de Sueldo y Prestaciones con el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México y el Sindicato Único de Trabajadores de los Poderes, Municipios e Instituciones Descentralizadas del Estado de México.

Con el fin de contemplar, se precisó, un incremento del 4 por ciento al sueldo base y del 6 y 7 por ciento para fortalecimiento salarial respectivamente.

Delfina Gómez indicó que las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social se lograron más de cuatrocientos sesenta y cinco mil trámites gratuitos o de bajo costo, en beneficio de más de ciento ochenta y cinco mil personas, principalmente del Registro Civil, la Defensoría Pública, notariales y de la Función Registral, además de cinco mil ochocientos treinta y cuatro matrimonios.

“Esta política fue reconocida con el Premio de Buenas Prácticas Regionales 2026. Hago un reconocimiento público a todas las instituciones de los tres órdenes de gobierno que hicieron posible estos beneficios”, dijo la Gobernadora mexiquense.

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FGR