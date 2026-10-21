Edomex proyecta nuevo Polo de Desarrollo Industrial en Toluca

La estrategia para atraer capitales de alta especialización al centro del país es liderada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

El Gobierno del Estado de México, en coordinación con la Federación, proyecta la instalación de un nuevo Polo de Desarrollo Industrial en la ciudad de Toluca. La propuesta busca captar inversiones productivas de alto impacto y detonar la creación de puestos de trabajo directos e indirectos en beneficio de las familias mexiquenses.

La iniciativa aprovecha la ubicación geográfica estratégica del Valle de Toluca, sus vías de conectividad y la disponibilidad de mano de obra especializada para fortalecer la competitividad logística regional.

La titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, explicó que la creación de este polo forma parte de las cinco líneas de acción que prepara la administración de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para consolidar la economía de la entidad.

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De acuerdo con la funcionaria, la entidad mexiquense trabaja en ampliar la apertura comercial hacia nuevos mercados de Asia y Europa. Lo anterior sin descuidar los lazos consolidados con Estados Unidos y Alemania, los cuales se mantienen como los principales socios comerciales del estado en la actualidad.

“El Estado de México buscará ampliar sus relaciones comerciales con países de Asia y Europa, además de mantener los vínculos con Estados Unidos y Alemania para diversificar las inversiones”, afirmó González Hernández al referirse a la integración del estado en las cadenas mundiales de valor.

El plan estratégico contempla el desarrollo de clústeres industriales en ramos de alta especialización, tales como la industria automotriz, aeronáutica, energética, eléctrica, electrónica, farmacéutica y de manufactura avanzada.

Entre los segmentos prioritarios a impulsar dentro del nuevo espacio industrial destacan la electromovilidad, el ensamble de motocicletas, la instalación de centros de datos, las tecnologías de la información, el desarrollo de inteligencia artificial y la fabricación de semiconductores.

La política económica estatal complementará esta gran infraestructura con apoyos al comercio local. Se brindará respaldo a mercados tradicionales, tianguis, pequeños comercios de barrio, productores agropecuarios y artesanos de las distintas regiones mexiquenses.

Finalmente, el proyecto mantendrá activos los esquemas de financiamiento incluyente como el programa Crédito Colibrí, a la par de las Caravanas de Impulso Económico y Empleo, orientadas a vincular las oportunidades laborales disponibles con la población local.

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JVR