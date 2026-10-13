Rinde resultados Horacio Duarte ante el Congreso del Edomex sobre seguridad, bienestar social y obras

El Secretario General de Gobierno, Horacio Duarte Olivares, comparecerá ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense, como parte de la glosa del Tercer Informe de Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, donde dará cuenta de los resultados en seguridad, bienestar social, infraestructura, educación y desarrollo económico en el Estado de México.

En materia de seguridad, se prevé destacar la reducción de 15.5 por ciento en la incidencia delictiva y de 21.8 por ciento en las defunciones por homicidio entre 2024 y 2025, de acuerdo con datos del INEGI, como resultado de la estrategia de coordinación de la Mesa de Paz.

En bienestar social, se contempla exponer la inversión de más de 54 mil millones de pesos en programas sociales, entre ellos Mujeres con Bienestar, que ha atendido a más de un millón de mujeres. Asimismo, que 1.9 millones de mexiquenses salieron de la pobreza entre 2022 y 2024.

Ante las y los diputados locales, se informarán los resultados de la estrategia “2026, Año de las Obras en EdoMéx”, con una inversión superior a 19 mil 800 millones de pesos para más de 2 mil 500 obras públicas, entre ellas la reconstrucción integral de 108 kilómetros del Periférico Norte.

En educación, se considera resaltar la construcción de mil 875 espacios educativos y la rehabilitación o mantenimiento de más de 14 mil planteles durante los primeros tres años de gobierno.

En desarrollo económico, se podrán recalcar los más de 280 mil nuevos empleos en tres años y el primer lugar nacional en generación de empleo formal por segundo año consecutivo.

En la Glosa, se espera que el Secretario General aborde el Plan Integral de la Zona Oriente, que contempla una inversión superior a 110 mil millones de pesos para mejorar los servicios de agua, movilidad, salud, educación, vivienda e infraestructura.

Estos resultados fueron dados a conocer por la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez durante su Tercer Informe de Gobierno y posteriormente en su gira de trabajo de rendición de cuentas, donde reunió a más de 200 mil personas en los municipios de Donato Guerra, Chicoloapan, Cuautitlán Izcalli y San Felipe del Progreso.

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FGR