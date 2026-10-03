Horacio Duarte llama a respaldar a Delfina Gómez durante XV aniversario de Morena

El secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Darte Olivares, en una fotografía ilustrativa.

Durante la conmemoración por el XV aniversario de Morena, el secretario General de Gobierno del Estado de México, Horacio Duarte Olivares, llamó a la militancia mexiquense a respaldar a la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, mantener la unidad y preservar los principios que dieron origen al movimiento.

Duarte Olivares fue enfático al señalar que en el Estado de México la mandataria estatal es quien encabeza el movimiento y que alrededor de su liderazgo debe cuidarse la unidad de Morena.

“La dirigente única de nuestro movimiento es la maestra Delfina Gómez, la gente votó por ella, a ella hay que cumplirle porque ella está cumpliéndole al pueblo del Estado de México” Horacio Duarte Olivares, secretario General de Gobierno



Horacio Duarte Olivares durante la celebración por los XV años de Morena. ı Foto: Cortesía

También recordó que, con la llegada de Gómez Álvarez se puso fin a casi nueve décadas de un mismo régimen y dio inicio una nueva forma de gobernar, con cercanía y humanismo.

De cara al próximo proceso electoral, Duarte Olivares pidió que ninguna aspiración personal divida al movimiento y recordó que los cargos nunca pueden estar por encima de los años de lucha que hicieron posible la transformación.

“Antes que las candidaturas, está la causa, antes que los cargos, está el trabajo y el pueblo, como siempre nos lo dijo Andrés Manuel López Obrador”, sostuvo.

Luz María Hernández Bermúdez y Horacio Duarte Olivares durante la celebración por los XV años de Morena. ı Foto: Cortesía

En el evento, donde se reconoció al secretario General de Gobierno por su trayectoria en el movimiento, participaron figuras que han encabezado distintas etapas de Morena en el Estado de México, entre ellas el diputado federal Pedro Zenteno Santaella; la presidenta municipal de La Paz, Martha Guerrero Sánchez; y la actual presidenta estatal del partido, Luz María Hernández Bermúdez.

También asistieron legisladores, presidentas y presidentes municipales, síndicos, regidores, militantes y simpatizantes.

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cehr