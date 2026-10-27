Con Senderos Seguros y programas sociales, Ecatepec mejora en seguridad: Azucena Cisneros

En menos de dos años la alcaldesa Azucena Cisneros Coss transformó radicalmente a la policía municipal, considerada en diciembre de 2024 como la peor del país, con 21.3 por ciento de confianza ciudadana, y actualmente ubicada en el número 20, con 44.1 por ciento, resultado de las estrategias de seguridad y atención a las causas implementadas por el gobierno municipal.

En la conferencia de prensa semanal, Cisneros Coss destacó que la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), del Inegi, correspondiente a septiembre del 2026, establece que Ecatepec registró 77.4 por ciento de percepción de inseguridad, lo que representa 11.4 por ciento menos, pues en diciembre de 2024 tenía 88.8 por ciento.

“La percepción de seguridad mejoró 11.4 puntos desde diciembre de 2024, tres veces más que en todo el país. Y Ecatepec ya salió de las 10 ciudades peor evaluadas de México. Esto nos dice que vamos por el camino correcto”, expresó.

Edmundo Esquivel Fuentes, subdirector de Política Social de la Secretaría del Ayuntamiento, confirmó que “recibimos a la peor policía del país, considerada en un tema de efectividad, y la peor policía evaluada en un tema de confianza”, aunque gracias al modelo de policía de proximidad se avanzó y hoy existe una tendencia al alza, encontrándose como la número 30 del país al alcanzar 44.7 por ciento de efectividad y 44.1 por ciento de confianza.

Cisneros Coss destacó que la estrategia de seguridad de Ecatepec se basa en el combate a la delincuencia y atención a las causas de la violencia, en coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la gobernadora Delfina Gómez Álvarez.

En Ecatepec estamos construyendo la paz atendiendo las causas, recuperando nuestras calles y acompañando a quienes más lo necesitan.



Hoy informamos que, de acuerdo con el INEGI, la percepción de seguridad mejoró 11.4 puntos, tres veces más que a nivel nacional.



Con 300 Senderos… pic.twitter.com/CQv3IvazVA — Azucena Cisneros (@azucenacisneros) October 27, 2026

Detalló que en atención a las causas destacan la creación de 300 Senderos Seguros, la instalación de más de 127 mil luminarias en avenidas y parques, la recuperación de 666 espacios públicos y la entrega de programas sociales a más de 43 mil personas.

Recordó que el gobierno municipal cuenta con importantes programas sociales, entre ellos Zapatos del Bienestar para alumnos de primaria y Universitarios en Movimiento, con apoyo de mil 250 pesos mensuales para pasajes, así como Enchulando Ecatepec, Madres Adolescentes y Mi Primera Chamba.

Esquivel Fuentes reiteró que al inicio de la actual administración Ecatepec ocupaba los primeros lugares en percepción de inseguridad y actualmente la tendencia es a la baja, por lo que salió del top10 de los municipios más inseguros del país y se colocó en el lugar número 13, con 77.4 por ciento.

Sobre la efectividad del gobierno, mencionó que en diciembre del 2024 registró 6.4 por ciento y en octubre del 2026 subió a 32.1 por ciento, y con respecto a la confianza del gobierno se recibió con 30 por ciento y hoy alcanzó 46.4 por ciento.

Carlos Cruz Ramos, director de Servicios Públicos, hablo sobre las acciones ejecutadas de atención a las causas, por lo que en Ecatepec se han encendido 127 mil 405 luminarias nuevas, reconectadas, reparadas y/o vueltas a colocar; se han intervenido 666 espacios públicos, entre ellos 337 parques y 300 Senderos Seguros, donde se pintaron y embellecieron dos mil 895 metros cuadrados y recolectado tres mil 156 toneladas de basura y residuos.

Pavel Flores Chaveste, director de Bienestar, precisó que más de 43 mil personas son beneficiarias de programas sociales, entre ellos Zapatos del Bienestar, Universitarios en Movimiento, Ecatepec te escucha, Enchulando Ecatepec, Madres Adolescentes, Cambia de Cancha y Mi primera Chamba.

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MSL