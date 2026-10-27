Lorena Cuéllar entrega constancias de incorporación laboral del programa Empléate Tlaxcala 2026

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de constancias de incorporación laboral a los 215 beneficiarios del Programa “Empléate Tlaxcala” 2026.

Con una inversión de dos millones de pesos, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de constancias de incorporación laboral a 215 beneficiarios del Programa “Empléate Tlaxcala” 2026, una estrategia que impulsa la Secretaría del Trabajo y Competitividad (STyC), con el propósito de mejorar las condiciones de empleabilidad de la población y contribuir al desarrollo económico y social de Tlaxcala.

En las instalaciones del Centro de Capacitación para Personas con Discapacidad del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (CECAPDIF), la titular del Ejecutivo reconoció el esfuerzo de las personas que concluyeron su capacitación y lograron incorporarse a empleos formales, con acceso a ingresos y seguridad social, beneficios que brindan bienestar y tranquilidad a sus familias.

Lorena Cuéllar Cisneros junto a autoridades de la STyC y representantes del sector empresarial durante la ceremonia de clausura del programa de empleabilidad. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Cuéllar Cisneros agradeció la participación de las empresas y negocios, que deciden invertir en la capacitación de su personal y generar mayores oportunidades laborales que contribuyen al desarrollo económico del estado.

“Quiero comentarles que los mejores trabajadores, lo puedo decir, de todo México son los tlaxcaltecas, porque nos enseñaron a ser guerreros, nos enseñaron a ser los mejores. Hoy Tlaxcala es ejemplo nacional en muchos temas”, enfatizó.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros encabezó la entrega de constancias de incorporación laboral a los 215 beneficiarios del Programa “Empléate Tlaxcala” 2026. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Destacó que durante los cinco años de su administración se incorporaron 30 nuevos hoteles en Tlaxcala, lo que ha permitido generar mayores oportunidades de empleo.

“Estos son los sueños por los que ustedes nunca deben de dejar de luchar. Hoy una persona que entró de empleado es gerente, es titular de esa empresa y entró de obrero. Es más, ha habido obreros que yo conozco que se hicieron dueños de las empresas, porque piensan en grande. Eso es lo que somos los tlaxcaltecas, pensamos en grande”, subrayó.

Beneficiarios del programa estatal celebraron su incorporación formal a centros de trabajo locales tras concluir su periodo de capacitación técnica. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Por su parte, el titular de la STyC, José Noé Altamirano Islas, explicó que durante la presente administración se han otorgado más de 2 mil becas para la empleabilidad, con una inversión superior a los 14 millones de pesos. Además, de enero a septiembre de este año, a través de la Oficina Estatal de Empleo, se logró colocar a más de mil 200 personas en empleos formales.

Explicó que el programa está dirigido a personas buscadoras de empleo de 30 años y más, sobre todo, para quienes enfrentan barreras para incorporarse o reincorporarse a la vida laboral.

Beneficiarios del programa estatal celebraron su incorporación formal a centros de trabajo locales tras concluir su periodo de capacitación técnica. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Detalló que los cursos de capacitación tienen una duración de un mes y se diseñan a partir de las necesidades de los empleadores, son impartidos por instructores dentro de las instalaciones de las empresas, donde se les proporciona el equipo y los materiales necesarios para adquirir conocimientos, habilidades y competencias.

Como resultado de este programa las personas beneficiarias lograron incorporarse en puestos de áreas como soldadura, cocina, capturistas de datos, auxiliares, operadores, supervisores, entre otros, en empresas como ferreterías, restaurantes, comercializadoras de herramientas, transporte de personal, taquerías, y tiendas de productos y accesorios deportivos.

Lorena Cuéllar Cisneros junto a autoridades de la STyC y representantes del sector empresarial durante la ceremonia de clausura del programa de empleabilidad. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

Asimismo, destacó que, como resultado de las acciones del Gobierno del Estado para generar oportunidades laborales, en más de 20 ocasiones Tlaxcala logró alcanzar una cifra histórica en la generación de empleos formales durante la actual administración. Al cierre del primer trimestre de 2026, la tasa de desocupación se ubicó en 2.53 por ciento.

En tanto, la pobreza laboral pasó de 50.7 por ciento a finales de 2021 a 39.4 por ciento al cierre de 2025, lo que representa una reducción de más 11 puntos porcentuales.

El evento, realizado en las instalaciones del CECAPDIF, reunió a autoridades gubernamentales, empleadores y ciudadanos beneficiados por la STyC. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

En representación de las personas beneficiadas, Yaeli Hernández López, reconoció el respaldo y apoyo del Gobierno del Estado, ya que, a través del programa “Empléate Tlaxcala”, desarrolló habilidades y fortaleció sus conocimientos para incorporarse de manera formal como operadora de producción en la empresa SAINT -GOBAIN, una oportunidad que no solo representa la tranquilidad de llevar el sustento a su familia, sino también la posibilidad de cumplir sus metas y sueños.

Finalmente, en representación de las empresas participantes, el director de operaciones de Yale de México S.A. de C.V., Alfonso Ávila Sánchez, reconoció el respaldo del gobierno estatal al poner en marcha el programa “Empléate Tlaxcala”, el cual no solo facilita el acceso a un empleo, sino que también brinda conocimientos y habilidades que permanecen durante toda la vida.

Beneficiarios del programa estatal celebraron su incorporación formal a centros de trabajo locales tras concluir su periodo de capacitación técnica. ı Foto: Gobierno Tlaxcala

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