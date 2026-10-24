Gobernadora de Tlaxcala inaugura el Palenque ‘Carlos Rivera’, uno de los más grandes de México

La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, inauguró este viernes el nuevo Palenque Carlos Rivera, uno de los más grandes del país, con capacidad para 5 mil 800 espectadores, un espacio que representa una nueva etapa para los espectáculos y el entretenimiento en Tlaxcala y que lleva el nombre de uno de los artistas más reconocidos y queridos de la entidad.

En una noche llena de emoción y orgullo tlaxcalteca, la mandataria estatal, acompañada del cantautor huamantleco realizó el corte de listón inaugural de este moderno inmueble, construido como parte de la transformación integral del Recinto Ferial, que después de seis décadas recibió una renovación de gran magnitud para ofrecer mejores instalaciones a los tlaxcaltecas y visitantes.

Durante la ceremonia, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros destacó que la apertura de este espacio representa un momento histórico para Tlaxcala, al contar con instalaciones a la altura de los grandes escenarios nacionales y reconocer la trayectoria de Carlos Rivera, a quien calificó como el mejor embajador del estado.

“Para mí ha sido un privilegio poder inaugurar este palenque que lleve el nombre del mejor embajador que tiene Tlaxcala. Carlos Rivera, muchas gracias por aceptar, por darnos la oportunidad de que este lugar mágico lleve tu nombre”, expresó Lorena Cuéllar Cisneros.

La gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros afirmó que Tlaxcala merece espacios de primer nivel, capaces de proyectar su grandeza y convertirse en referentes nacionales para la realización de espectáculos artísticos.

Por su parte, Carlos Rivera agradeció profundamente a la gobernadora por distinguirlo con este reconocimiento y compartió que, desde niño, soñaba con tener un escenario donde cantar, sin imaginar que su música llegaría a escucharse en 172 países y que tendría la oportunidad de presentarse en más de 20 naciones.

Sin embargo, aseguró que ninguno de los grandes escenarios internacionales en los que ha cantado se compara con la emoción de regresar a su tierra.

“De todos los lugares y las grandes ciudades o los grandes escenarios donde he cantado, ninguno se compara con venir a cantar a Tlaxcala”, manifestó.

El artista destacó que, a lo largo de su trayectoria, siempre ha llevado con orgullo el nombre de Tlaxcala y expresó su deseo de que este reconocimiento inspire a las nuevas generaciones a perseguir sus sueños.

“Si esto que hoy está sucediendo, que este palenque lleve mi nombre, de alguna manera inspira a los jóvenes, a los niños que sueñan, que sepan que sí se puede y que los sueños se hacen realidad”, expresó.

El cantante también dedicó este momento a su familia, especialmente a sus abuelos, quienes le enseñaron a amar sus raíces, así como a la gente de Huamantla y a todos los tlaxcaltecas que lo han acompañado a lo largo de su carrera.

Asimismo, resaltó la riqueza cultural del estado y agradeció las muestras de cariño de sus seguidores, algunos de ellos provenientes de distintos países, quienes encontraron en esta inauguración una oportunidad para conocer Tlaxcala.

Rivera reconoció la importancia de que la entidad cuente con infraestructura moderna para recibir espectáculos de gran formato y afirmó que los tlaxcaltecas merecen instalaciones de calidad y espacios que reflejen su identidad y grandeza.

La inauguración del Palenque Carlos Rivera forma parte de la renovación integral del Recinto Ferial, impulsada por el Gobierno del Estado para ampliar la capacidad de sus instalaciones, mejorar los servicios y ofrecer nuevas experiencias a quienes visitan “Tlaxcala, la Feria de Ferias 2026”.

El nuevo inmueble cuenta con espacios para 5 mil 800 espectadores, lo que lo posiciona entre los palenques de mayor capacidad del país y abre nuevas oportunidades para la realización de conciertos y espectáculos de alto nivel.

“AQUÍ ESTÁ TLAXCALA”, una tierra de talento, historia y tradiciones que hoy cuenta con nuevos espacios para mostrar su grandeza a México y al mundo.

En el acto inaugural también estuvieron presentes la presidenta del Patronato para las Exposiciones y Ferias de Tlaxcala, Rosa Elena Nava García Méndez; el secretario de Turismo, Fabricio Mena Rodríguez; y el secretario de Infraestructura, Eduardo Rubén Hernández Tapia, así como familiares, amigos y seguidores de Carlos Rivera.

Con la apertura de este nuevo escenario, Tlaxcala celebra no solo la transformación de uno de sus espacios más emblemáticos, sino también el talento de un artista que ha convertido sus raíces en motivo de orgullo y que continúa llevando el nombre del estado a escenarios internacionales.

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