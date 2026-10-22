Lorena Cuéllar llama a municipios a mantener trabajo coordinado en seguridad, salud y vivienda

Las familias de los 60 municipios de Tlaxcala contarán con mayor atención médica en espacios de alta concurrencia, la construcción de 17 mil viviendas y un despliegue reforzado de videovigilancia, tras el acuerdo fijado entre autoridades estatales y alcaldes.

En la decimoséptima sesión de la Mesa Interregional para la Construcción de la Paz, la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros informó que Tlaxcala opera actualmente 52 Centros de Control y Comando (C2), aproximándose a la meta final de 60 unidades operativas en la entidad.

Estos puntos tecnológicos permiten ampliar el rango de supervisión y agilizar la capacidad de respuesta policial ante emergencias, en labores coordinadas con la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas y los mandos de seguridad municipal.

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Respecto a los servicios de salud, la mandataria dio a conocer que, luego de sostener reuniones de trabajo con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se autorizó la instalación de 118 consultorios y 56 módulos de atención preventiva adicionales.

Estas unidades médicas funcionarán en espacios públicos de elevada afluencia, tales como paraderos de transporte, centrales de abasto, unidades deportivas y centros culturales, con la finalidad de acercar los diagnósticos a la población vulnerable.

En materia patrimonial, Cuéllar Cisneros exhortó a los ayuntamientos a agilizar la localización y liberación de terrenos aptos para consolidar la edificación de 17 mil viviendas sociales programadas para el desarrollo del territorio tlaxcalteca en los próximos años.

En el rubro de infraestructura, la titular del Ejecutivo reportó la ejecución de más de 7 mil 600 obras en todo el estado, cifra que supera el objetivo inicial. Anunció que los trabajos realizados contarán con certificación notarial para validar la transparencia.

En representación de las alcaldías, la presidenta municipal de Chiautempan, Blanca Estela Angulo Meneses, reconoció la entrega de equipamiento e inversiones destinadas a la profesionalización y formación de los cuerpos policiales en los municipios.

Durante las mesas de trabajo también se establecieron esquemas de colaboración para la correcta recolección, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos, buscando mitigar afectaciones ambientales a largo plazo en las cuencas locales.

Esta estrategia interregional forma parte de los mecanismos periódicos implementados en Tlaxcala para dar seguimiento a las metas prioritarias de seguridad, infraestructura comunitaria y salud pública.

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JVR