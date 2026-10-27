Yucatán atrae inversión de 8,641 mdp y genera 14 mil empleos.

Una bolsa de inversión privada por 8,641 millones de pesos llegará a Yucatán para impulsar diez importantes proyectos productivos. Esta inyección de capital prevé la generación de 14,488 empleos directos e indirectos para personal operativo, técnico y profesional en la región peninsular.

Los recursos económicos abarcan el desarrollo e instalación de ocho proyectos completamente nuevos, así como la ampliación de dos plantas que ya operan en la entidad. Las obras estarán distribuidas estratégicamente en los municipios de Mérida, Kanasín, Progreso, Valladolid, Akil y Yaxcabá.

Durante el anuncio oficial, el gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que las condiciones de seguridad, la infraestructura pública y el talento yucateco son factores clave que fortalecen la certidumbre de los inversionistas nacionales e internacionales.

El mandatario estatal afirmó que el gobierno agilizará los trámites correspondientes para consolidar estas inversiones a largo plazo, buscando que el crecimiento de la iniciativa privada se traduzca de forma directa en bienestar y estabilidad para las familias del estado.

El paquete de inversiones abarca sectores productivos diversos como alimentos y bebidas, manufactura, desarrollo inmobiliario, turismo, comercio, servicios y salud. Esta variedad industrial permitirá dinamizar la economía regional y ofrecer empleo diversificado.

Entre las empresas que encabezan los desarrollos figuran Modular Rush, Niagara Bottling, Masuda Internacional, Crío, Kavak, Caffenio, Desarrollos SIMCA, ARPEN, RIOCANTO Park & Resort e Imagen Molecular Peninsular, las cuales colaborarán con la cadena de proveeduría local.

La dispersión de estos proyectos en seis municipios busca extender el impacto económico fuera de la zona metropolitana de Mérida. La medida abrirá fuentes de trabajo directas e indirectas en comunidades rurales y de vocación turística o agroindustrial.

Este anuncio forma parte del portafolio que acompaña la Secretaría de Economía y Trabajo (SETY), la cual da seguimiento institucional a un total de 88 proyectos empresariales en distintas etapas de gestión en la entidad.

En conjunto, la cartera completa de inversión privada gestionada por la SETY suma un monto superior a los 151,805 millones de pesos, orientados a consolidar la competitividad y la infraestructura productiva de Yucatán en los próximos años.

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JVR