Yucatán capta 11 mil 566 mdp en turismo y genera 15 mil empleos

El informe de captación y la política de descentralización de capitales fueron consolidados por el gobierno encabezado por Joaquín Díaz Mena.

El sector turístico de Yucatán registra una derrama económica por inversiones de 11 mil 566 millones de pesos en los últimos dos años, un flujo de capital que impacta de manera directa en la economía familiar a través de la creación de 15 mil 508 empleos en la entidad.

El crecimiento del rubro muestra un giro estratégico hacia la descentralización. Seis de cada diez pesos captados en la región se destinan a municipios del interior del estado, acumulando un total de 6 mil 851 millones de pesos, equivalentes al 59.2 por ciento de los recursos invertidos.

Esta distribución busca llevar las oportunidades de trabajo fuera de la capital yucateca. De la fuerza laboral generada hasta el corte de septiembre de 2026, un total de 4 mil 810 plazas corresponden a empleos directos en el sector servicios, mientras que 10 mil 698 representan empleos indirectos en las cadenas de suministro locales.

Por su parte, la ciudad de Mérida concentra 4 mil 715 millones de pesos, lo que representa el 40.8 por ciento de la masa de inversión restante. La llegada de capitales privados refleja la confianza del sector empresarial en el dinamismo comercial del estado.

Entre las adiciones más recientes a la infraestructura turística estatal destacan la apertura de dos centros de hospedaje durante el mes de septiembre: el Amaya Hotel Boutique, ubicado en la ciudad colonial de Valladolid, y el Hotel Woway, en el municipio costero de Hunucmá. Ambos proyectos representaron una inyección conjunta de 34 millones de pesos.

El flujo de inversión en la capital del estado alcanzó los 4 mil 715 millones de pesos para dinamizar el comercio en Mérida. ı Foto: Especial.

El desglose sectorial de los proyectos captados indica una clara preferencia por el rubro de alojamiento. El hospedaje encabeza las cifras con el 57.8 por ciento de los fondos, seguido por el desarrollo de marinas y clubes de playa con el 34.3 por ciento, y la industria gastronómica con un 2.8 por ciento.

En comparación con el ejercicio previo, la acumulación de inversión turística experimentó un incremento significativo de 2 mil 952 millones de pesos con respecto al cierre de septiembre de 2025, consolidando la tendencia al alza del turismo como motor de bienestar social.

De acuerdo con la Secretaría de Fomento Turístico del Gobierno del Estado de Yucatán, este balance corresponde desde el inicio de la administración del Gobernador Joaquín Díaz Mena y hasta el 30 de septiembre de 2026.

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JVR