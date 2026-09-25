Mérida suma 200 mdp en inversión automotriz y genera 100 empleos

La construcción del nuevo complejo automotor sobre el Periférico Norte reforzará la competitividad comercial de Mérida.

La edificación de una nueva agencia automotriz sobre el Periférico Norte de Mérida activa una derrama económica de 200 millones de pesos y la apertura de alrededor de 100 plazas laborales directas para las familias yucatecas.

El proyecto, denominado Meridien Periférico Norte, corresponde a la firma Stellantis y se posiciona desde su arranque como la instalación más grande de la automotriz en todo el sureste del país.

Con el inicio de estas obras, la iniciativa privada ratifica la certidumbre jurídica, la seguridad pública y el clima de estabilidad social que prevalecen en el estado para el desarrollo de negocios de alto impacto.

Durante el banderazo de salida, autoridades estatales destacaron que la llegada de capital productivo busca transformar el dinamismo financiero en bienestar compartido, oportunidades profesionales y mejores salarios para la población local.

“Confirmamos que en Yucatán hay certidumbre, certeza legal y seguridad para invertir. Yucatán responderá con el talento de su gente y un acompañamiento constante para el éxito de las empresas”, se enfatizó durante la presentación oficial.

La modernización de la infraestructura comercial y la expansión de la oferta del sector automotor fortalecerán la posición estratégica de Mérida como el punto logístico neurálgico para la distribución de mercancías y servicios en la región.

La estrategia de certidumbre jurídica y seguridad pública para la atracción de inversiones es respaldada por el gobierno de Joaquín Díaz Mena en Yucatán. ı Foto: Especial.

Asimismo, las estrategias de fomento económico se mantienen alineadas con los proyectos de infraestructura del Gobierno Federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, para elevar la competitividad de la península.

Por su parte, directivos de Grupo Dicas expresaron su respaldo a las políticas de atracción de capitales, señalando que la entidad cuenta con un entorno altamente favorable que estimula la llegada recurrente de nuevos proyectos empresariales.

El desarrollo comercial sumará la representación de firmas internacionales como Peugeot, robusteciendo el parque vehicular con unidades de vanguardia, tecnología eficiente y servicios postventa especializados para los consumidores del sureste.

El acto contó con la presencia de directivos nacionales de Stellantis México, representantes de la Secretaría de Economía y Trabajo del estado, así como funcionarios del Ayuntamiento de Mérida.

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JVR