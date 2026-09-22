Yucatán se coloca entre los estados con mejores resultados en competitividad a nivel nacional

Yucatán obtuvo su mejor evaluación en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) y se ubicó en el séptimo lugar nacional de la edición 2026, presentada por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Yucatán escaló tres posiciones frente a la edición anterior y se colocó entre las diez entidades más competitivas de México, un avance que refleja fortalezas que inciden directamente en la vida de las personas y en las decisiones de inversión: seguridad, confianza en las instituciones y una economía con capacidad para seguir creciendo.

De acuerdo con los resultados presentados este lunes, Yucatán obtuvo el primer lugar nacional en el subíndice de Derecho, que evalúa condiciones vinculadas con la seguridad y el Estado de derecho. En este mismo rubro, también ocupó el primer sitio del país por sus bajas tasas de homicidios y robo de vehículos, y el tercero en percepción de seguridad.

Estas condiciones tienen efectos tanto para las familias como para las empresas, pues vivir en un estado seguro significa poder trabajar, trasladarse y desarrollar proyectos con mayor tranquilidad, mientras que para el sector empresarial representa una condición fundamental al elegir dónde establecerse, invertir y crear nuevas oportunidades de empleo.

Yucatán destacó además en el segundo lugar nacional del subíndice de Sistema Político y Gobiernos, donde, entre sus indicadores, sobresale el primer sitio en consulta de información de finanzas públicas, una muestra de la importancia que tienen la información pública y el funcionamiento de las instituciones en la competitividad estatal.

A estos resultados se suman avances en áreas relacionadas con el futuro económico del estado, pues Yucatán subió cinco posiciones en Innovación y Economía y ocho en Sociedad y Medio Ambiente. Además, se ubicó en cuarto lugar nacional en PIB turístico, sexto en crecimiento del PIB y tercero en tasa de participación laboral.

En conjunto, estas fortalezas contribuyen a generar condiciones para la llegada de nuevos proyectos.

Actualmente, Yucatán cuenta con una cartera de 88 proyectos de inversión privada por más de 151 mil 805 millones de pesos, muestra del interés de las empresas por establecerse o ampliar sus operaciones en la entidad.

Ante este escenario, el objetivo es convertir ese potencial en resultados que se sientan en los hogares: concretar inversiones, abrir más empleos formales y lograr que las y los yucatecos encuentren mejores oportunidades de ingreso y desarrollo en su propio estado.

Precisamente, esa es la prioridad del Renacimiento Maya encabezado por el Gobernador Joaquín Díaz Mena: que las fortalezas de Yucatán se traduzcan en beneficios para la gente, pues la competitividad cobra valor cuando una inversión genera trabajo, una empresa puede crecer y una familia tiene más posibilidades de salir adelante.

En este contexto, el Índice de Competitividad Estatal evalúa a las 32 entidades federativas mediante 53 indicadores agrupados en seis subíndices, con el objetivo de medir su capacidad para generar, atraer y retener talento e inversión. En su edición 2026, Yucatán alcanzó un nivel de competitividad media alta.

Con este resultado, Yucatán envía una señal de confianza a quienes buscan invertir y desarrollar proyectos en el estado, por lo que el siguiente paso es convertir este avance en prosperidad compartida: más oportunidades, mejores ingresos y bienestar que llegue a las familias de todo Yucatán.

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