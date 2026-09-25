En Guerrero más de un millón de derechohabientes de los Programas para el Bienestar: Sheinbaum

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que los Programas para el Bienestar no son una dádiva ni un regalo, sino que son derechos del pueblo, y destacó las mejoras que se han realizado después de los huracanes que azotaron en Guerero.

La mandataria señaló que en Guerrero se realizan obras de mejoramiento de carreteras, se reconstruyeron 75 puentes que resultaron afectados tras el paso de los huracanes John y Otis; además, se construyen nuevos hospitales y escuelas.

Destacó que en la entidad 29 que visita como parte del recorrido Honestidad y Resultados, un millón 837 mil personas reciben un Programa para el Bienestar a través de una inversión de 34 mil millones de pesos (mdp) que se entregan de manera directa y sin intermediarios.

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“Estamos trabajando todos los días, de la mano de la gobernadora (Evelyn Salgado Pineda). Queremos mucho a Guerrero, aquí hay un pueblo generoso, alegre, pero sobre todo, un pueblo de lucha, que nunca ha permitido las injusticias, toda nuestra admiración y nuestro cariño al pueblo de Guerrero. Como decía López Obrador: Amor con amor se paga”, puntualizó en el Expofórum Mundo Imperial de Acapulco, Guerrero.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, en el recorrido Honestidad y Resultados ı Foto: Especial

Beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Guerrero

De acuerdo con la Presidenta, las cifras de las y los beneficiarios de los Programas para el Bienestar en Guerrero son las siguientes:

402 mil 783 personas reciben la Pensión para Adultos Mayores

74 mil 244 personas reciben la Pensión para Personas con Discapacidad

23 mil 199 personas son parte de Jóvenes Construyendo el Futuro

125 mil 149 estudiantes son beneficiarios de la beca nivel Medio Superior

150 mil 925 productores reciben Producción para el Bienestar

332 mil 608 Fertilizantes Gratuitos

34 mil 293 Sembrando Vida

324 mil 468 niñas y niños reciben Leche para el Bienestar

Además, 4 mil 232 escuelas de educación básica y 195 preparatorias se beneficiaron con el programa La Escuela es Nuestra.

No es una dádiva, no es un regalo. El pueblo paga impuestos y el gobierno se lo regresa al pueblo de México en derechos, en Programas de Bienestar Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo



La Jefa del Ejecutivo Federal informó que, en materia de infraestructura, en Guerrero se realiza el mejoramiento, modernización y conservación de las siguientes carreteras:

Mejoramiento de la Salina Cruz-Zihuatanejo

Modernización de la Cuautla-Tlapa

Modernización de la Toluca-Zihuatanejo;

Conservación de la Igualapa-Chilixtlahuaca-Alacatlatzala

Conservación de la Juxtlahuaca-Tlapa

Conservación de la San Martín Peras-Chilixtlahuaca

Además, se han realizado 128 caminos artesanales y se reconstruyeron 75 puentes que resultaron afectados tras el paso de los huracanes John y Otis.

Adicionalmente, explicó que se implementa el programa Acapulco se transforma contigo; se realizan obras de agua potable; se modernizó el Puerto y se creó el Marinabús.

A la par, en educación se construirán 22 nuevos bachilleratos y en Acapulco habrá un campus de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC).

En materia de salud, se destaca la construcción del Hospital General de Tlapa de Comonfort del IMSS Bienestar que se realizó con la venta del avión presidencial; la nueva torre 3 del Instituto Estatal de Cancerología; la nueva unidad de quemados del Hospital General de Chilpancingo; y la nueva Unidad de Medicina Familiar en Arcelia.

Gira de rendición de cuentas: Honestidad y

resultados en Acapulco, Guerrero.



🎥 https://t.co/JFrHQrBl3k pic.twitter.com/2fBfnFWGWy — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) September 26, 2026

Así como la sustitución del Hospital Regional de Alta Especialidad; la ampliación de la Clínica Hospital en Iguala; la ampliación de la Clínica Geriátrica en Acapulco; y la rehabilitación del Hospital General Regional 1 Vicente Guerrero.

A su vez, destacó que se implementa el Plan Lázaro Cárdenas, el Plan de Justicia y Desarrollo para la Montaña de Guerrero.

Mil 707 comunidades de pueblos originarios y afromexicanos recibieron recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas (FAISPIAM).

A esto se suman los 32 Centros LIBRE para las Mujeres en operación, se edifican cerca de 51 mil viviendas, y 46 mil familias se han visto beneficiadas con la reestructura de créditos.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, agradeció a la Presidenta por colocar a Guerrero entre las prioridades del Gobierno Federal con acciones como el programa Acapulco se Transforma Contigo, infraestructura carretera, los Programas para el Bienestar y la coordinación para construir la paz en la entidad.

La Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda ı Foto: Especial

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