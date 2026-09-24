Evelyn Salgado reconoce a mujeres de pueblos indígenas por preservar su cultura y defender los derechos de las mujeres

La ceremonia de entrega de reconocimientos e impulso a las políticas de equidad de género fue encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

En el marco del Día Internacional de las Mujeres Indígenas, la gobernadora Evelyn Salgado Pineda entregó los reconocimientos “Raíces, Orgullo e Identidad”, donde refrendó que la defensa de los derechos y el bienestar de las mujeres, niñas y adolescentes debe estar por encima de cualquier uso, costumbre o tradición en Guerrero.

“Ninguna mujer o niña puede ser violentada bajo ningún argumento. Ningún uso, costumbre o tradición puede justificar la violencia, el abuso, la discriminación o cualquier práctica que vulnere sus derechos”, afirmó la mandataria estatal.

Durante este encuentro en la Sala de la República de Casa Guerrero, la gobernadora señaló que la transformación de Guerrero no puede entenderse sin la participación de las mujeres indígenas, por lo que se fortalecen las políticas para que se escuche su voz, además de garantizar sus derechos y construir condiciones para que ninguna mujer o niña tenga que vivir con miedo, guardar silencio o enfrentar desigualdad.

«“Hoy es tiempo de la igualdad, de las mujeres, porque no se puede entender ninguna transformación sin las mujeres indígenas. Es tiempo de que sus voces se escuchen, sus derechos se respeten y ninguna mujer y ninguna niña vuelva a caminar sola”, puntualizó.

Evelyn Salgado destacó también la continuidad de los Planes de Justicia para el pueblo amuzgo, la Montaña y el pueblo afromexicano, así como de las acciones impulsadas desde la administración federal del ex presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, logrando fortalecer los 32 Centros Libres para las Mujeres en Guerrero.

Durante el encuentro fueron reconocidas mujeres que han contribuido a la defensa de los derechos, la identidad cultural y la prevención de la violencia: Hortensia Zúñiga Saturnino, por la promoción de los derechos político-electorales de las mujeres indígenas; Aríspides Martínez de la Cruz, por la promoción, prevención y fortalecimiento de la identidad cultural; María Cayetano Carmen, de 88 años, por promover los derechos sexuales y reproductivos de los pueblos indígenas; y Francisca de la Cruz Victoria, por la prevención de la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

“Sigamos construyendo un Guerrero que honre sus raíces. Seguiremos luchando por las mujeres de ahora, las que ya no están y por las mujeres que vienen siguiendo nuestras huellas y nuestros pasos; juntas, unidas y organizadas somos más fuertes”, expresó Evelyn Salgado en este emotivo encuentro con mujeres de distintos municipios y comunidades indígenas de Guerrero.

La secretaria de la Mujer, Hilda Ruth Lorenzo Hernández, destacó el trabajo de las mujeres indígenas y jefas de familia en la preservación de lenguas, conocimientos y tradiciones, así como el compromiso de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda de colocar sus derechos en el centro de las políticas públicas.

Al evento asistieron la presidenta del Sistema DIF Guerrero, Liz Salgado Pineda; la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Cecilia Narciso Gaytán; la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Erika Isabel Guillén Román; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval; la diputada Catalina Apolinar Santiago, y la gobernadora infantil Danea Italivi Ortega Salgado.

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JVR