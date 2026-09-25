Edomex suma 27 millones de consultas médicas en gestión de Delfina Gómez

Delfina Gómez alista la presentación de su Tercer Informe de Gobierno, programado para el próximo 30 de septiembre de 2026.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, rinde su Tercer Informe de Gobierno este 30 de septiembre en el Teatro Morelos de Toluca. La mandataria llega a este ejercicio de rendición de cuentas con un balance centrado en la atención médica y el apoyo social a los habitantes mexiquenses.

En el sector salud, el reporte de la administración estatal destaca la aplicación de 7 millones de vacunas y la realización de 27 millones de consultas médicas a lo largo de la entidad. Estas acciones buscan atender el rezago histórico en la cobertura sanitaria de los municipios mexiquenses.

Asimismo, la mandataria informó sobre la concreción de 400 mil intervenciones quirúrgicas de primer nivel. Estos procedimientos médicos fortalecen la infraestructura hospitalaria local y garantizan el acceso gratuito a servicios especializados para las familias de bajos recursos.

La salud y la educación son pilares de la transformación.

Con #ElPoderDeCumplir, en salud brindamos millones de consultas médicas y aplicamos vacunas para cuidar de las y los mexiquenses. En educación, otorgamos miles de becas y rehabilitamos planteles educativos en favor de… pic.twitter.com/51KAsXuLbN — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) September 25, 2026

En materia educativa, el gobierno del Estado de México reporta la distribución de 315 mil becas dirigidas a estudiantes de diversos niveles. A la par, las autoridades implementaron obras de rehabilitación y construcción de espacios escolares en comunidades urbanas y rurales del territorio mexiquense.

La estrategia del ejecutivo estatal incorpora una coordinación directa con las instituciones del Gobierno Federal. Esta alianza consolida la transición al modelo IMSS-Bienestar y respalda el desarrollo del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México.

Tras la ceremonia oficial en Toluca, la gobernadora encabezará una serie de informes regionales en distintas zonas del Estado de México. Con este recorrido, la administración busca presentar los resultados directamente ante la ciudadanía de los 125 municipios.

Delfina Gómez llega con alta aprobación a su Tercer Informe

De acuerdo con la encuesta más reciente del estudio FactoMétrica, correspondiente al mes de septiembre, la gobernadora registra un índice de aprobación ciudadana del 67%. La cifra refleja estabilidad respecto al 66.8% obtenido durante el mes de agosto.

El acto oficial de rendición de cuentas y presentación de resultados se realizará en el emblemático Teatro Morelos de la ciudad de Toluca. ı Foto: Especial.

El sondeo revela además que un 55% de los ciudadanos considera que la entidad transita por el camino correcto. Asimismo, los programas sociales obtuvieron un respaldo del 66.1%, destacando “Mujeres con Bienestar” como el esquema de apoyos más reconocido por la población local.

Casi el 54.5% de las familias encuestadas afirmó ser beneficiaria directa de alguno de los esquemas estatales de desarrollo social, lo que consolida la base de apoyo popular de la administración mexiquense previo al evento oficial en la capital estatal.

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JVR