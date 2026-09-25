Agradece Beatriz Mojica respaldo de Claudia Sheinbaum; asiste a su informe regional en Acapulco

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, Beatriz Mojica Morga, agradeció este viernes el respaldo público que recibió recientemente de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En declaraciones a reporteros, previo al informe regional que encabezó la presidenta de México en Acapulco, Mojica Morga destacó la importancia del pronunciamiento que Sheinbaum hizo días atrás durante su conferencia matutina, cuando defendió su trayectoria dentro del movimiento y recordó que fue electa senadora por Morena en 2024 y que ganó la encuesta para encabezar la coordinación en Guerrero.

Beatriz Mojica agradeció el respaldo presidencial y señaló que representa también un compromiso para redoblar el trabajo político y territorial en Guerrero, con el objetivo de fortalecer el proyecto de transformación.

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Beatriz Mojica agradece respaldo de la Presidenta, Claudia Sheinbaum ı Foto: Especial

Beatriz Mojica Morga habla sobre el informe de CSP

Sobre el informe de la presidenta Sheinbaum Pardo, Mojica destacó las inversiones federales destinadas a Guerrero en infraestructura carretera e hidráulica, caminos artesanales y obras públicas, además de los programas sociales dirigidos principalmente a las comunidades y sectores con mayores necesidades.

Beatriz Mojica consideró que estas acciones reflejan la prioridad que el gobierno federal mantiene hacia Guerrero y sostuvo que la inversión pública y los programas de bienestar han permitido llevar recursos a regiones que históricamente enfrentaron mayores condiciones de rezago.

La coordinadora reiteró que acompañará el proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum y que, paralelamente, continuará con los encuentros y el trabajo territorial para fortalecer la unidad interna de Morena en Guerrero.

El diálogo con las bases fundadoras de Morena es fundamental para la organización del movimiento en la Defensa de la Soberanía.



¡Juntas y juntos por la Unidad en el movimiento!#BeatrizMojica #Morena #4T pic.twitter.com/PRr7oUo8lN — Beatriz Mojica Morga (@Beatriz_Mojica) September 25, 2026

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