Yucatán y SICT fortalecen la agenda de infraestructura estratégica y avanzan en las vialidades del Plan Bienestar Metropolitano

En la imagen, el Gobernador de Yucatán, el titular de SICT federal y otras autoridades.

El Gobernador de Yucatán Joaquín Díaz Mena sostuvo una reunión de trabajo con el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, para revisar los proyectos estratégicos de infraestructura para Yucatán y coordinar las obras viales del Plan Bienestar Metropolitano, mediante el cual el Gobierno del Estado atiende tres prioridades de la zona metropolitana de Mérida: seguridad, agua potable y saneamiento, y vialidades seguras.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron las obras y acciones prioritarias para 2026, con miras a darles continuidad y avanzar en una agenda de infraestructura que mejore la conectividad, facilite la movilidad de personas y mercancías y genere condiciones para la inversión y el empleo en beneficio de las familias yucatecas.

Díaz Mena presentó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) la visión integral del Plan Bienestar Metropolitano, que contempla una inversión de mil 562 millones de pesos, y explicó que los proyectos relacionados con agua potable y saneamiento ya se trabajan en coordinación con la Comisión Nacional del Agua.

El Gobernador Joaquín Díaz Mena destacó que el Plan Bienestar Metropolitano cuenta con el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien lo ratificó durante su más reciente visita a Yucatán, y señaló que la coordinación con las dependencias federales permitirá avanzar del diseño a la ejecución de las obras previstas.

La reunión forma parte de la coordinación que mantiene el Gobierno de Yucatán con el Gobierno de México para gestionar recursos y dar seguimiento a proyectos de infraestructura estratégica, particularmente aquellos relacionados con conectividad, movilidad y servicios para la zona metropolitana de Mérida.

Durante el encuentro también se acordó mantener el trabajo técnico entre el Gobierno del Estado y la SICT para dar continuidad a los proyectos prioritarios de 2026 y avanzar de manera ordenada en las obras viales contempladas dentro del Plan Bienestar Metropolitano.

Acompañaron al Gobernador la secretaria de Infraestructura para el Bienestar, Alaine López Briceño; el director general del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay), Juan Manuel Cardós Pereira, y el representante del Gobierno del Estado de Yucatán en la Ciudad de México, Víctor José López Martínez.

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