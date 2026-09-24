La Agüita, en Ecatepec, de zona marginal a galería a cielo abierto

La alcaldesa de Ecatepec, en el Estado de México, Azucena Cisneros Coss.

La alcaldesa de Ecatepec, en el Estado de México, Azucena Cisneros Coss inauguró los andadores Laureles y Flor de San Juan de la colonia La Agüita, ubicada en lo alto de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de La Cañada, que fueron transformados con murales multicolores y alumbrado público.

La Agüita es un asentamiento que surgió de manera irregular en la Sierra de Guadalupe, cuyos habitantes fueron marginados durante décadas, aunque el actual gobierno municipal trabaja para transformar el paisaje urbano y llenarlo de colorido, además de mejorar también servicios públicos como alumbrado, agua potable y drenaje.

“Vamos a recorrer este gran Sendero Seguro y es, por supuesto, una galería de arte urbano. Es muy bonito y me siento muy contenta por todos los niños y las niñas, que son los más felices de todo el color en las casas, en las calles, en las escaleras”, expresó Cisneros Coss.

Reiteró que trabajan para rescatar la imagen urbana en la parte alta de San Andrés de la Cañada, con la participación de la comunidad y de alrededor de 100 muralistas que colaboran con el gobierno municipal, por lo que buscan crear una “galería de arte urbano” en esta zona.

Edith Cruz Hernández, habitante de Andador Laureles, afirmó: “se ve bonito. Mejora nuestra calle, diría que está bien. Sí hubo el cambio, porque no había lámparas, no había luz en la calle”.

El andador Laureles se localiza en una pendiente pronunciada de 50 metros lineales, el cual ahora es un Sendero Seguro en el que fueron pintadas fachadas, escaleras y cinco murales, además de que instalaron alumbrado público.

Zuri Cruz Reyes, subdirectora de Proyectos Especiales de la Dirección de Obras Públicas, dijo que también intervinieron andador Flor de San Juan, de 60 metros lineales, donde pintaron escaleras y fachadas de viviendas, así como seis murales.

Cira López, vecina de andador Laureles, consideró que el Sendero Seguro “hace un cambio, las viviendas cambian”, pues se llenó de colorido y de luz; la mujer pidió mejorar los servicios públicos en la comunidad, sobre todo suministro de agua potable y drenaje.

Autoridades de Ecatepec proyectan pintar las fachadas de alrededor de tres mil viviendas de la región de San Andrés de la Cañada, para cambiar el gris que actualmente impera por un paisaje de mucho color.

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FGR