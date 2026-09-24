Aguascalientes consolida su crecimiento económico con más inversión, empleo y oportunidades

A cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes registra avances importantes en materia económica, con más inversiones, generación de empleos, crecimiento de las empresas locales y nuevas oportunidades para quienes buscan emprender y desarrollar sus proyectos en el estado.

La inversión extranjera directa registró un incremento de más de 211 por ciento del primer trimestre de 2025 al primer trimestre de 2026, con lo que Aguascalientes se ubicó entre los 10 estados del país con mayor captación en este rubro. A ello se suma un crecimiento acumulado de la economía estatal superior al 5 por ciento durante la actual administración.

Este dinamismo se refleja en la llegada de 86 nuevas inversiones y ampliaciones de empresas provenientes de Japón, Estados Unidos, Alemania, Canadá, India, China, Francia, Italia, España, Colombia, Argentina, Turquía y Taiwán, además de México.

En conjunto, estos proyectos representan más de 66 mil 400 millones de pesos y la generación de 30 mil 207 nuevos empleos en sectores como semiconductores, automotriz, telecomunicaciones, logística, tecnologías digitales, manufactura avanzada, comercio y agroindustria.

Entre las empresas que han anunciado nuevos proyectos o ampliaciones se encuentran Nissan, Sistemas de Arneses K&S Mexicana, Yokohama, ABIC, Judd Wire, Murata Springs, Kurabe, Parker, KTMEX-Kotobukiya Treves, Tokaikogyo, Advanced Composites, MAGNA, Costco, Flex, Sensata B6 y B7, Edgewell, Improving, Resideo, Semtech, S&C Electric, Tenneco, Zoomlion, Huatai, XinQuan, FengMei, Shilanmu, Huazhong, Utas Nova, Foresight, NBHX, Balluff, Contitech, Bosch, Rane, Brakes India, TAFE, Minth, Mata Automotive, Teklas, Naturgy, Eatcloud, PROMA, Rainmaker y Mercado Libre.

En el caso de Nissan, Aguascalientes es su principal centro de producción en México, donde actualmente se fabrican modelos como la Frontier y la Kicks.

A estas inversiones se suman proyectos nacionales como Torre Mazaryk ABA Center, Distrito Gómez Morín, Plaza Bellatrizia Belago, Alsuper, Gasomax, Volmex, AgroBoom, Loresa, Esentia, Megacable, Caffenio, eBeam, Vazlo, MIYM-Mec, Oxxo, Metalistik, Cruz Azul, Diana Tower-Grupo Aba, Terrace Center-Plaza Real de Haciendas, Mexstamp, C3ntro Telecom Tikva, J. M. Romo, Proyecto Paedo-ForeMex, Meridiam Park, Grupo Aeroportuario del Pacífico, Sabropollo, Tierra Tinta y Microcar.

La llegada de nuevas inversiones también ha impulsado el desarrollo de infraestructura para acompañar el crecimiento industrial. Durante esta administración se incorporaron nuevos parques industriales como San Marcos Valley, Aba Park, Polo del Bajío-Velvet, Santa Fe Tecnopark II y Alea Park.

A ello se suman herramientas como la Ventanilla Digital de Inversiones, que facilita los procesos para las empresas interesadas en instalarse en el estado y ha sido reconocida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) por su carácter innovador en América Latina.

Para mantener un crecimiento económico sostenido también es fundamental fortalecer a las empresas locales. Con programas como “Impulso Exportador” y “Desarrollo de Proveedores”, se les brindan herramientas para ser más competitivas, integrarse a nuevas cadenas de valor y llevar sus productos a más mercados. Aguascalientes ocupa el tercer lugar nacional en exportaciones, con más de 47 mil millones de dólares.

El respaldo también llega a quienes emprenden y generan empleos. A través de programas como “Confía”, “Emprende-T”, “Poder Mujer” y Sifia, se han otorgado más de 23 mil apoyos, además de 645 apoyos a fondo perdido para iniciar o fortalecer negocios.

A esta estrategia se suman las tres tiendas Hecho en Aguascalientes, que reúnen más de 170 productos elaborados en el estado y ofrecen espacios de comercialización para productores y empresas locales.

Generar crecimiento también significa acercar oportunidades a quienes buscan un empleo. Mediante los “Jueves de Bolsa de Trabajo”, las brigadas de empleo y la oficina de vinculación permanente, miles de personas han encontrado opciones laborales; además, los cursos y capacitaciones fortalecen sus habilidades y amplían sus posibilidades de acceder a mejores oportunidades.

Como resultado de esta dinámica, Aguascalientes registra una de las tasas de desocupación más bajas de su historia y un crecimiento salarial anual de 10.5 por ciento, frente al 3.3 por ciento del promedio nacional.

A cuatro años de la administración de la gobernadora Tere Jiménez, Aguascalientes avanza con una economía que atrae inversiones, fortalece a las empresas locales, abre nuevos mercados y genera oportunidades de empleo para las familias del estado.

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