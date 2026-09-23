Yucatán capta 151 mil millones de pesos para inversión y empleo

La agenda estratégica de inversión privada e infraestructura logística regional fue denominada oficialmente como Renacimiento Maya.

Una cartera de 88 proyectos del sector privado inyectará más de 151 mil 805 millones de pesos en Yucatán. La estrategia, enfocada en infraestructura y desarrollo económico regional, contempla la creación de 79 mil puestos de trabajo directos e indirectos para las familias del sureste.

Durante una reunión con el Consejo Directivo Nacional de la Concanaco Servytur en la Ciudad de México, el gobernador Joaquín Díaz Mena expuso los detalles de esta agenda de desarrollo llamada Renacimiento Maya, la cual opera en coordinación con el Gobierno Federal.

Entre las obras principales destaca la ampliación del Puerto de Altura de Progreso, con un presupuesto de 12 mil 225 millones de pesos para triplicar su capacidad operativa, así como el Tren Maya de Carga, que supera el 58 por ciento de avance con un monto de 25 mil millones de pesos.

En el rubro energético, resalta el gasoducto Cuxtal II, que requiere alrededor de 42 mil millones de pesos (2,100 millones de dólares) para garantizar el abasto de gas natural, apoyado por obras eléctricas que elevarán la oferta a cuatro mil 225 megavatios rumbo al año 2030.

“El crecimiento económico debe extenderse a todos los municipios, apoyar el comercio formal y traducirse en mejores ingresos para las familias”, señaló Díaz Mena ante los líderes empresariales del país.

Para la zona metropolitana de Mérida se destinarán mil 562 millones de pesos en seguridad, vialidades y agua potable. Adicionalmente, el proyecto Ciudad Renacimiento edificará 18 mil 888 viviendas sociales en el nodo de Poxilá con una inversión de 955.5 millones de pesos.

La presentación de la cartera de desarrollo económico se realizó ante los integrantes del Consejo Directivo Nacional de la Concanaco Servytur en la Ciudad de México (CDMX). ı Foto: Especial.

En el primer semestre de 2026, la entidad registró una captación de inversión extranjera superior a los cinco mil 200 millones de pesos (260.87 millones de dólares), cuadruplicando la cifra del año previo y alcanzando una tasa de ocupación laboral del 98.3 por ciento.

Este conjunto de proyectos consolidará la infraestructura del estado mediante Polos de Desarrollo para el Bienestar en Progreso y Umán-Poxilá, buscando atraer industrias manufactureras y fortalecer el canal de proveedores locales dentro de la formalidad.

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JVR