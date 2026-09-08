Confianza en el Renacimiento Maya impulsa inversión de más de mil 200 mdp en Valladolid

La confianza del sector privado en Yucatán, en el talento de su gente y en las condiciones que ofrece la entidad para crecer e invertir, se fortalece con la puesta en marcha de la Planta Centenario de Bepensa, inaugurada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena en Valladolid.

Con una inversión privada acumulada de más de mil 200 millones de pesos y la generación de 200 empleos directos, esta nueva infraestructura productiva fortalece la economía del oriente del estado, acerca oportunidades de bienestar a las familias y consolida a Valladolid como un punto estratégico de producción y distribución para los mercados de Yucatán y Quintana Roo.

Durante el acto inaugural, Díaz Mena afirmó que esta inversión demuestra el potencial del interior del estado para atraer proyectos productivos, generar empleos y convertirse en protagonista del crecimiento económico de Yucatán.

“Nos da mucho orgullo que una empresa de origen yucateco como Bepensa continúe creciendo, invirtiendo y generando oportunidades para nuestra gente. Esta planta demuestra que Valladolid tiene todo el potencial para atraer proyectos productivos y convertirse en un nuevo polo de desarrollo industrial”, sostuvo.

Resaltó que la llegada de inversiones a Valladolid refleja la confianza del sector empresarial en la entidad y, al mismo tiempo, reconoció que el crecimiento de esta empresa de origen yucateco significa también la generación de oportunidades para las familias del oriente.

El Gobernador señaló que el Renacimiento Maya trabaja para generar condiciones que permitan a las empresas crecer, invertir y crear empleos con una visión sostenible y de largo plazo, de manera que el desarrollo económico se traduzca en mejores ingresos y mayor calidad de vida para las familias yucatecas.

También agradeció a la empresa yucateca por su aportación y donación al Centro Estatal de Autismo, cuya construcción inició recientemente, y reconoció el respaldo que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorga a la entidad para impulsar grandes proyectos del Renacimiento Maya, como la ampliación y modernización del Puerto de Altura de Progreso, el Tren Maya de carga y los Polos Industriales del Bienestar, junto con obras de generación de energía, entre otros.

“Están poniendo las bases de la industrialización de Yucatán con más de 80 empresas interesadas en venir a invertir. Para Yucatán, generar un clima de confianza y certidumbre permite inversiones de gran magnitud para nuestro estado. Trabajamos coordinados para traducir este esfuerzo en empleo, bienestar y justicia social para todas y todos los yucatecos”, aseguró.

La Planta Centenario cuenta con más de nueve mil 900 metros cuadrados de construcción y una línea totalmente automatizada para la producción de bebidas retornables. Con su operación, Bepensa incrementará en más de 30% su capacidad en este segmento y abastecerá 25% de la demanda actual de la Península de Yucatán.

Además, incorpora tecnologías de Industria 4.0, monitoreo digital en tiempo real e inteligencia artificial aplicada a la producción, así como sistemas de tratamiento de aguas residuales, captación de agua de lluvia y ósmosis inversa.

El proyecto forma parte del plan nacional de inversión de seis mil millones de dólares de la Industria Mexicana de Coca-Cola y coincide con el 80 aniversario de Bepensa y los 100 años de la Industria Mexicana de Coca-Cola.

Durante el evento, el Gobernador, en compañía de integrantes de la Junta Directiva de Bepensa, accionistas, representantes de The Coca-Cola Company, empresarios y autoridades, develó placas conmemorativas por los 80 años de historia de esta compañía yucateca y los 100 años de presencia de Coca-Cola en México.

A su vez, el CEO de Bepensa, Alonso Gasque Toraya, reiteró la confianza del sector empresarial en la entidad y destacó que la Planta Centenario Valladolid genera más de 200 empleos directos, que se suman a los cerca de 15 mil empleos y colaboradores que forman parte de la empresa.

“Invertir cuando el entorno se detiene no es optimismo, es convicción sobre el futuro de Yucatán. Esta inversión está aquí en Valladolid porque el desarrollo de Yucatán también tiene que llegar al interior del estado”, resaltó.

Por su parte, el presidente de Coca-Cola México, Louis Balat Joseph, informó que esta planta representa la decisión de seguir apostando por México y por su futuro, y forma parte de un plan de inversión anunciado a principios de año, en conjunto con el Gobierno de México, para invertir seis mil millones de dólares en el país.

Participaron en este evento el presidente municipal de Valladolid, Homero Novelo Burgos; el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Wilmer Monforte Marfil; el presidente de Coca-Cola América Latina, Bruno Pietracci; el director general de Bepensa Bebidas, Fernando del Río Gutiérrez; el representante del Poder Judicial del Estado, Roberto Alfonso Carrillo Granados, y el representante del Consejo Coordinador Empresarial y presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida, David Reyes Aguiar.

🏭🇲🇽 Yucatán fortalece su crecimiento económico con la inauguración de la Planta Centenario de Bepensa en Valladolid, proyecto que representa una inversión privada de más de mil 200 millones de pesos y la generación de 200 empleos directos.https://t.co/LUMgwXWhqW#Yucatán… pic.twitter.com/OpEg8ZplAp — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2026

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