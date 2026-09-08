Llega a Mazatlán el crucero ‘Navigator Of The Seas’, con más de 3,500 pasajeros

Este martes arribó al puerto de Mazatlán el crucero turístico “Navigator Of The Seas”, transportando a 3,587 pasajeros y 1,272 tripulantes, lo que representará una derrama económica estimada en 5 millones de pesos para los sectores comercio, gastronómico y prestadores de servicios turísticos.

Procedente de Los Cabos, Baja California Sur, la embarcación atracó en la terminal marítima a las 7:30 horas. Durante su estancia, los visitantes tendrán la oportunidad de recorrer el Centro Histórico, el Malecón, la Zona Dorada y disfrutar de los atractivos culturales y gastronómicos que ofrece el destino.

Por la tarde, la embarcación reanudará su travesía rumbo a Los Ángeles, California.

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La secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna, destacó la importancia de esta visita al ser el primer crucero que llega a Mazatlán durante el mes de septiembre, periodo en el cual se tiene programado el arribo de nueve embarcaciones turísticas en total.

En el noveno mes del año el turismo naviero generará una derrama económica estimada de más de 48 millones de pesos.

La llegada constante de este tipo de embarcaciones consolida la confianza de las líneas navieras internacionales en la infraestructura, seguridad y oferta turística de Mazatlán, garantizando una dinámica económica positiva para los sinaloenses durante la presente temporada.

🚢🌊 Mazatlán recibió este martes al crucero Navigator Of The Seas, procedente de Los Cabos, con 3 mil 587 pasajeros y mil 272 tripulantes. Su llegada representa una derrama económica estimada en 5 millones de pesos para comercios, restaurantes y prestadores de servicios… pic.twitter.com/XPxF59TIFt — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 8, 2026

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FGR