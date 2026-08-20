Presentan en CDMX el Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026

Funcionarios federales, estatales y de IP en la reunión de este jueves.

Ciudad de México. — En las instalaciones de Punto México, espacio de la Secretaría de Turismo federal dedicado a la promoción cultural, gastronómica y turística del país, se llevó a cabo la rueda de prensa para dar a conocer oficialmente el Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026, competencia que se consolida como motor económico y turístico de Sinaloa.

La presentación estuvo encabezada por la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez Zamora; la secretaria de Turismo de Sinaloa, Mireya Sosa Osuna; Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán; Rodolfo Obregón Terrazas, representante de la Federación Mexicana de Atletismo; Ezequiel Mora, director del Instituto Municipal del Deporte (IMDEM) y Paul Luque Wiley, director general de Espectáculos Costa del Pacífico.

Durante su intervención, Sosa Osuna destacó la trascendencia de celebrar 25 años de la competencia deportiva, programada del 4 al 6 de diciembre de 2026.

“Celebrar 25 años significa reconocer una historia construida con pasión, disciplina y el esfuerzo de miles de personas que, a lo largo del tiempo, han convertido este evento en una tradición que ha trascendido generaciones y fronteras. El Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026 es mucho más que una competencia; es un evento que impulsa la actividad económica, fortalece al sector turístico y beneficia a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios”, afirmó.

Por tres días, miles de corredores y sus familias llegarán a Mazatlán para participar en las competencias de 5, 10, 21 y 42 kilómetros, pero también para vivir una experiencia que combina deporte, turismo, gastronomía, cultura y convivencia.

“El Gran Maratón Hersa Mazatlán 2026 es mucho más que una competencia deportiva. Es un evento que impulsa la actividad económica, fortalece al sector turístico y beneficia a hoteles, restaurantes, comercios y prestadores de servicios”, agregó.

Este año se espera la participación de más de 8 mil corredores y la llegada de alrededor de 30 mil visitantes, con una derrama económica estimada en 155 millones de pesos.

“Si algo hace verdaderamente especial a este evento es la experiencia que ofrece. Pocas ciudades en el mundo tienen el privilegio de contar con una ruta frente al mar como la de Mazatlán. Nuestro malecón, uno de los más largos del mundo, se convierte en el escenario perfecto para una competencia de talla internacional”, apuntó.

La experiencia comienza desde el primer día con la expo deportiva y la entrega de kits; continúa con el show de luces, la convivencia entre atletas y familias, y culmina con una gran fiesta deportiva que llena de vida cada rincón del puerto.

Sosa Osuna enfatizó que la promoción de estas disciplinas forma parte de la visión integral de la administración estatal para llevar desarrollo a todos los sectores de la entidad.

“Bajo el liderazgo de nuestra gobernadora, Yeraldine Bonilla Valverde, seguimos impulsando el turismo deportivo como una estrategia para diversificar nuestra oferta turística, atraer más visitantes y generar prosperidad compartida para las familias sinaloenses”, puntualizó la funcionaria estatal.

Por su parte, Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo federal, felicitó a Venados de Mazatlán y a patrocinadores como Hersa, por la realización de este tipo de eventos que fortalecen la actividad turística y económica del puerto.

“Aplaudo el esfuerzo que se ha hecho en Mazatlán de hace 25 años para realizar este evento, que genera prosperidad y además alimenta la cadena turística. Los invitamos a que asistan al Maratón, es una gran escapada para irse con la familia a Mazatlán, un destino que está lleno de gastronomía, de riqueza natural y de muchos atractivos turísticos”, aseguró.

Rodríguez Zamora destacó el gran momento turístico que vive Mazatlán, con un dinamismo que lo posiciona entre los mejores destinos turísticos del país

“Mazatlán tiene muy buenos números, en turismo de cruceros ya recibió 87 embarcaciones, que es el 38 por ciento más que el año anterior y si hablamos de conectividad aérea, es un ejemplo, con rutas nuevas este año desde el mes de marzo a lo que vamos, lo que es un logro excepcional; hablamos de las rutas Mazatlán-Guadalajara; Mazatlán-Querétaro; Mazatlán-Vancouver, con Air Canadá, que empezará en diciembre y este año se mantuvieron vuelos a Montreal y Calgary, que regularmente comenzaban a operar en la temporada de invierno”, explicó.

También invitó a los asistentes a visitar el puerto y conocer sus principales atractivos turísticos, como la Farolesa, el Acuario, el Centro Histórico, así como sus comunidades rurales.

Finalmente, Ismael Barros, presidente ejecutivo de Venados de Mazatlán, agradeció el apoyo brindado por las autoridades de Sinaloa para la realización de este evento que representa un orgullo no solo para los mazatlecos, sino para todos los sinaloenses.

“Cumplir 25 años es de mucho trabajo, pero el apoyo que siempre nos han brindado ha sido fundamental; se trata de un evento internacional, con la participación de corredores de más de seis países y de toda la República Mexicana”, resaltó.

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FGR