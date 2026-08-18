Por inseguridad

Sinaloa retomará festejos del Grito de Independencia tras dos años suspendidos, anuncia Yeraldine Bonilla

Gobernadora interina de Sinaloa adelantó que los artistas invitados serán anunciados ‘en su momento’

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, el 19 de mayo de 2026.
La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, el 19 de mayo de 2026. Foto: Cuartoscuro
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La Razón Online

Luego de dos años sin celebraciones debido a la inseguridad, este 2026 sí se llevará a cabo el Grito de Independencia en Culiacán, anunció la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde.

En declaraciones a medios de comunicación, la mandataria únicamente adelantó que “sí va a haber festejo” y, aunque evitó revelar qué artistas podrían participar, aseguró que la cartelera será anunciada “en su momento”.

Los invitamos para el Grito de Independencia, ahora en septiembre hay que estar bien mexicanos. (...) En su momento les estaré diciendo quién nos va a visitar”, apuntó. “Les adelanto que sí va a haber festejo del Grito de Independencia. Allá los espero para ir a bailar”, agregó.

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Sobre la agenda musical, Bonilla Valverde señaló que continúan las platicas con invitados y, al ser cuestionada sobre los nombres contemplados, sostuvo que “no me puedo adelantar”.

En 2024, el entonces gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció la cancelación de la ceremonia del Grito de Independencia, tras la erupción de violencia que inició el 9 de septiembre de ese año, derivada de la disputa por el control del Cártel de Sinaloa tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada.

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cehr

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